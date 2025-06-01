https://1prime.ru/20250601/zhku-858059063.html
Юрист объяснила, зачем надо копить старые квитанции об оплате ЖКУ
Юрист объяснила, зачем надо копить старые квитанции об оплате ЖКУ - 01.06.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила, зачем надо копить старые квитанции об оплате ЖКУ
Хранить квитанции об оплате ЖКХ по закону положено три года, но лучше делать это подольше - иногда они помогают выиграть в суде очень важные и серьезные дела,... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T03:03+0300
2025-06-01T03:03+0300
2025-06-01T03:03+0300
жку
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финансы
србуи иващенко
европейская юридическая служба
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Хранить квитанции об оплате ЖКХ по закону положено три года, но лучше делать это подольше - иногда они помогают выиграть в суде очень важные и серьезные дела, рассказала агентству Прайм ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.Согласно законодательству, потребитель вправе оплачивать коммунальные услуги наличными деньгами, в безналичной форме с использованием счетов или переводом без открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Во всех случаях банк обязан выдать плательщику бумажную и/или электронную квитанцию об оплате.При этом он обязан хранить документ, подтверждающий оплату, не менее трех лет, если иное не установлено договором о предоставлении коммунальных услуг. Именно таким является срок исковой давности для взыскания коммунальных долгов.Для чего нужны квитанции? Прежде всего, для того, чтобы доказать факт отсутствия долгов по ЖКХ. Но иногда они могут пригодиться в совершенно неожиданных ситуациях. Например, квитанция поможет при установлении периода и факта проживания в жилом помещении. С помощью квитанции можно доказать факты возникновения отношений по аренде или найму жилья, ведения совместного хозяйства, принятия наследства в первые полгода после смерти наследодателя наследниками первой очереди.При наличии квитанций можно доказать факт несения расходов, например, при алиментных обязательствах. Так что маленький документ может помочь выиграть большое судебное дело.“Поэтому рекомендуем хранить квитанции как минимум 3 года, а лучше больше. Ведь неизвестно, когда и для чего они могут понадобиться, и лучше подстраховаться”, - говорит Иващенко.Важно также, чтобы в квитанции был обозначен факт оплаты услуг ЖКХ с указанием назначения и периода платежа. Иначе оплата может уйти на погашение долга, который выходит за рамки срока исковой давности. Платить лучше со своего счета или карты, чтобы остались доказательства в личном кабинете банк, советует юрист.
https://1prime.ru/20250523/zhku-857748850.html
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жку, недвижимость, общество , финансы, србуи иващенко, европейская юридическая служба
ЖКУ, Недвижимость, Общество , Финансы, Србуи Иващенко, Европейская юридическая служба
Юрист объяснила, зачем надо копить старые квитанции об оплате ЖКУ
Юрист Иващенко: старые квитанции об оплате ЖКУ могут помочь в неожиданный момент
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Хранить квитанции об оплате ЖКХ по закону положено три года, но лучше делать это подольше - иногда они помогают выиграть в суде очень важные и серьезные дела, рассказала агентству Прайм ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.
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Согласно законодательству, потребитель вправе оплачивать коммунальные услуги наличными деньгами, в безналичной форме с использованием счетов или переводом без открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Во всех случаях банк обязан выдать плательщику бумажную и/или электронную квитанцию об оплате.
При этом он обязан хранить документ, подтверждающий оплату, не менее трех лет, если иное не установлено договором о предоставлении коммунальных услуг. Именно таким является срок исковой давности для взыскания коммунальных долгов.
Для чего нужны квитанции? Прежде всего, для того, чтобы доказать факт отсутствия долгов по ЖКХ. Но иногда они могут пригодиться в совершенно неожиданных ситуациях. Например, квитанция поможет при установлении периода и факта проживания в жилом помещении. С помощью квитанции можно доказать факты возникновения отношений по аренде или найму жилья, ведения совместного хозяйства, принятия наследства в первые полгода после смерти наследодателя наследниками первой очереди.
При наличии квитанций можно доказать факт несения расходов, например, при алиментных обязательствах. Так что маленький документ может помочь выиграть большое судебное дело.
“Поэтому рекомендуем хранить квитанции как минимум 3 года, а лучше больше. Ведь неизвестно, когда и для чего они могут понадобиться, и лучше подстраховаться”, - говорит Иващенко.
Важно также, чтобы в квитанции был обозначен факт оплаты услуг ЖКХ с указанием назначения и периода платежа. Иначе оплата может уйти на погашение долга, который выходит за рамки срока исковой давности. Платить лучше со своего счета или карты, чтобы остались доказательства в личном кабинете банк, советует юрист.