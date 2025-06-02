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Абоненты МТС в Магаданской области два часа оставались без связи
Абоненты МТС в Магаданской области два часа оставались без связи - 02.06.2025, ПРАЙМ
Абоненты МТС в Магаданской области два часа оставались без связи
Абоненты МТС в Магаданской области около двух часов оставались без мобильной связи и интернета, пресс-секретарь компании в регионе Евгений Макитрюк сообщил РИА... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T07:21+0300
2025-06-02T07:21+0300
2025-06-02T07:21+0300
технологии
магаданская область
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МАГАДАН, 2 июн – ПРАЙМ. Абоненты МТС в Магаданской области около двух часов оставались без мобильной связи и интернета, пресс-секретарь компании в регионе Евгений Макитрюк сообщил РИА Новости, что перебои связаны с обрывом линии связи.
Жители Магаданской области жаловались на отсутствие мобильной связи и интернета. Не работали терминалы во многих торговых точках, не функционировали сервисы такси.
"Сейчас из-за обрыва линии связи в отдельных районах Магаданской области могут наблюдаться временные сложности с использованием мобильной связи и интернета. Специалисты уже решают проблему, в ближайшее время полная работа всех сервисов будет восстановлена", - сообщил Макитрюк.
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технологии, магаданская область
Технологии, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Абоненты МТС в Магаданской области два часа оставались без связи
Абоненты МТС в Магаданской области около двух часов оставались без связи и интернета
МАГАДАН, 2 июн – ПРАЙМ. Абоненты МТС в Магаданской области около двух часов оставались без мобильной связи и интернета, пресс-секретарь компании в регионе Евгений Макитрюк сообщил РИА Новости, что перебои связаны с обрывом линии связи.
Жители Магаданской области жаловались на отсутствие мобильной связи и интернета. Не работали терминалы во многих торговых точках, не функционировали сервисы такси.
"Сейчас из-за обрыва линии связи в отдельных районах Магаданской области могут наблюдаться временные сложности с использованием мобильной связи и интернета. Специалисты уже решают проблему, в ближайшее время полная работа всех сервисов будет восстановлена", - сообщил Макитрюк.