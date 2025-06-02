https://1prime.ru/20250602/aeroflot-858126175.html

"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов

"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов - 02.06.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила веб-приложение для покупки билетов, сообщила компания. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T12:42+0300

2025-06-02T12:42+0300

2025-06-02T12:42+0300

бизнес

технологии

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/76061/79/760617901_0:145:2642:1631_1920x0_80_0_0_1b9ed94fb86178e0367cda8959d7640c.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запустила веб-приложение для покупки билетов, сообщила компания. "Аэрофлот запустил веб-приложение PWA", - говорится в сообщении. PWA (Progressive Web Applications) - веб-приложение, которое поддерживает любые операционные системы и браузеры, его можно установить на смартфон и планшет любой платформы, как Android, так и IOS, и даже на персональный компьютер. С помощью PWA пассажиры смогут искать и покупать билеты, бронировать субсидированные перевозки, узнавать актуальную информацию о спецпредложениях авиакомпании, пользоваться личным кабинетом "Аэрофлот Бонус", регистрироваться на рейсы онлайн, заказывать и оплачивать дополнительные услуги авиакомпании, управлять бронированием, подчеркивается в сообщении.

https://1prime.ru/20250530/aeroflot-858060241.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, аэрофлот