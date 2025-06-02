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"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов - 02.06.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов
"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов - 02.06.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов
Авиакомпания "Аэрофлот" запустила веб-приложение для покупки билетов, сообщила компания. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T12:42+0300
2025-06-02T12:42+0300
бизнес
технологии
аэрофлот
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запустила веб-приложение для покупки билетов, сообщила компания. "Аэрофлот запустил веб-приложение PWA", - говорится в сообщении. PWA (Progressive Web Applications) - веб-приложение, которое поддерживает любые операционные системы и браузеры, его можно установить на смартфон и планшет любой платформы, как Android, так и IOS, и даже на персональный компьютер. С помощью PWA пассажиры смогут искать и покупать билеты, бронировать субсидированные перевозки, узнавать актуальную информацию о спецпредложениях авиакомпании, пользоваться личным кабинетом "Аэрофлот Бонус", регистрироваться на рейсы онлайн, заказывать и оплачивать дополнительные услуги авиакомпании, управлять бронированием, подчеркивается в сообщении.
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бизнес, технологии, аэрофлот
Бизнес, Технологии, Аэрофлот
12:42 02.06.2025
 
"Аэрофлот" запустил веб-приложение для покупки билетов

"Аэрофлот" запустил веб-приложение по продаже билетов

© РИА Новости . Виталий Безруких | Перейти в медиабанкСамолет Ту-154м авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Ту-154м авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Виталий Безруких
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запустила веб-приложение для покупки билетов, сообщила компания.
"Аэрофлот запустил веб-приложение PWA", - говорится в сообщении.
PWA (Progressive Web Applications) - веб-приложение, которое поддерживает любые операционные системы и браузеры, его можно установить на смартфон и планшет любой платформы, как Android, так и IOS, и даже на персональный компьютер.
С помощью PWA пассажиры смогут искать и покупать билеты, бронировать субсидированные перевозки, узнавать актуальную информацию о спецпредложениях авиакомпании, пользоваться личным кабинетом "Аэрофлот Бонус", регистрироваться на рейсы онлайн, заказывать и оплачивать дополнительные услуги авиакомпании, управлять бронированием, подчеркивается в сообщении.
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