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Российский рынок акций падает в начале утренней сессии более чем на 2%
Российский рынок акций падает в начале утренней сессии более чем на 2% - 02.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций падает в начале утренней сессии более чем на 2%
Российский рынок акций ощутимо теряет в начале утренней торговой сессии понедельника - на 2,04%, следует из данных Московской биржи. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T07:53+0300
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2025-06-02T07:53+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо теряет в начале утренней торговой сессии понедельника - на 2,04%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск падал на 2,04%, до 2 771,18 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынок, торги, акции, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа
Российский рынок акций падает в начале утренней сессии более чем на 2%
Российский рынок акций значительно снижается в начале торгов понедельника
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо теряет в начале утренней торговой сессии понедельника - на 2,04%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск падал на 2,04%, до 2 771,18 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Спрогнозирована динамика российского рынка акций и рубля в июне