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Российский рынок акций компенсировал часть утреннего падения

Российский рынок акций компенсировал часть утреннего падения - 02.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций компенсировал часть утреннего падения

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника компенсировал часть утреннего падения, но продолжает торговаться в минусе на фоне сложного | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T10:40+0300

2025-06-02T10:40+0300

2025-06-02T10:40+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника компенсировал часть утреннего падения, но продолжает торговаться в минусе на фоне сложного геополитического фона, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.31 мск снижался на 1,41%, до 2 788,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,34% до 1 179,28 пункта. При этом основное падение произошло на открытии утренней сессии, когда рынок терял более 2,5%. После этого он понемногу корректировался вверх в направлении 2 800 пунктов по индексу. В частности, падают в цене бумаги "Татнефти" (-6,2%) – на фоне "дивидендной отсечки", также дешевеют акции "Аэрофлота" (-2%), "Газпрома" (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%). Дорожают бумаги "Лукойла" (+4,1%) – последний день торгующиеся с дивидендами, "Полюса" (+0,3%). Учитывая геополитические новости выходных и отсутствие оптимистичных ожиданий по очередному раунду прямых переговоров России и Украины, а также дивидендные "отсечки" (сегодня без учета дивидендов начали торговаться акции "Татнефти", а во вторник это будет "Лукойл"), баланс рисков на рынке акций смещается в сторону снижения, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Индекс Мосбиржи в понедельник вернулся к проторговке района 2740-2800 пунктов. Вероятность отката к минимумам прошлой недели в ближайшие дни оцениваем как высокие", - добавляет он. Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной. Источник в турецком МИД ранее сообщил РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов-Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

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российский рынок акций, рынок, мосбиржа, торги