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Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение
Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение - 02.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение
Российский рынок акций немного компенсировал снижение после сообщений о начале переговоров между делегациями России и Украины, следует из данных Мосбиржи. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T15:14+0300
2025-06-02T15:14+0300
экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного компенсировал снижение после сообщений о начале переговоров между делегациями России и Украины, следует из данных Мосбиржи. К 15.04 мск индекс Мосбиржи терял 1,39% до 2789,41 пункта, а до сообщения он падал на 1,8%. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле ранее в понедельник. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
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российский рынок акций, торги
Экономика, российский рынок акций, Торги
15:14 02.06.2025
 
Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение

Мосбиржа: российский рынок акций немного компенсировал снижение

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного компенсировал снижение после сообщений о начале переговоров между делегациями России и Украины, следует из данных Мосбиржи.
К 15.04 мск индекс Мосбиржи терял 1,39% до 2789,41 пункта, а до сообщения он падал на 1,8%.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле ранее в понедельник. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Российский рынок акций вырос четвертый день подряд на геополитике
30 мая, 19:56
 
Экономикароссийский рынок акцийТорги
 
 
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