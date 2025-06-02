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Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение
Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение - 02.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение
Российский рынок акций немного компенсировал снижение после сообщений о начале переговоров между делегациями России и Украины, следует из данных Мосбиржи. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T15:14+0300
2025-06-02T15:14+0300
2025-06-02T15:14+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного компенсировал снижение после сообщений о начале переговоров между делегациями России и Украины, следует из данных Мосбиржи. К 15.04 мск индекс Мосбиржи терял 1,39% до 2789,41 пункта, а до сообщения он падал на 1,8%. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле ранее в понедельник. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
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российский рынок акций, торги
Экономика, российский рынок акций, Торги
Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение
Мосбиржа: российский рынок акций немного компенсировал снижение
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного компенсировал снижение после сообщений о начале переговоров между делегациями России и Украины, следует из данных Мосбиржи.
К 15.04 мск индекс Мосбиржи терял 1,39% до 2789,41 пункта, а до сообщения он падал на 1,8%.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле ранее в понедельник. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Российский рынок акций вырос четвертый день подряд на геополитике