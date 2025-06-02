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Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение

Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение - 02.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций начинает отыгрывать снижение

Российский рынок акций немного компенсировал снижение после сообщений о начале переговоров между делегациями России и Украины, следует из данных Мосбиржи. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T15:14+0300

2025-06-02T15:14+0300

2025-06-02T15:14+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного компенсировал снижение после сообщений о начале переговоров между делегациями России и Украины, следует из данных Мосбиржи. К 15.04 мск индекс Мосбиржи терял 1,39% до 2789,41 пункта, а до сообщения он падал на 1,8%. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле ранее в понедельник. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

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российский рынок акций, торги