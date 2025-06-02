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Российский рынок акций отыграл часть снижения

Российский рынок акций отыграл часть снижения - 02.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций отыграл часть снижения

Российский рынок акций отыграл часть снижения на фоне заявлений главы российской переговорной группы в Стамбуле Владимира Мединского по итогам переговоров с... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T17:46+0300

2025-06-02T17:46+0300

2025-06-02T17:46+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций отыграл часть снижения на фоне заявлений главы российской переговорной группы в Стамбуле Владимира Мединского по итогам переговоров с представителями Украины, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 17.42 мск снижался на 0,92%, до 2 802,8 пункта. Во время переговоров и после новостей об их завершении российский рынок акций снижался на пике на 2%. К началу выступления Мединского перед журналистами он снижался на 1,4%. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию во время переговоров в Стамбуле. Также он анонсировал новый обмен пленными между Россией и Украиной.

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рынок, торги, мосбиржа, российский рынок акций