https://1prime.ru/20250602/aktsii-858140156.html
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал небольшой рост
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал небольшой рост - 02.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал небольшой рост
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,03%, следует из данных Московской биржи. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T18:58+0300
2025-06-02T18:58+0300
2025-06-02T18:59+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,03%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,03%, до 2 829,67 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,12%, до 1 196,68 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,62%, до 1 126,53 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций, рост
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, рост
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал небольшой рост
Мосбиржа: российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,03%
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,03%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,03%, до 2 829,67 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,12%, до 1 196,68 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,62%, до 1 126,53 пункта.
Российский рынок акций отыграл часть снижения