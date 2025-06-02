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Стало известно, что Россия сократила экспорт алмазов

Стало известно, что Россия сократила экспорт алмазов - 02.06.2025, ПРАЙМ

Стало известно, что Россия сократила экспорт алмазов

Объем экспорта алмазов из России в прошлом году снизился на 28,7% по сравнению с показателем 2023 года – до 2,623 миллиарда долларов, следует из статистических... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T18:15+0300

2025-06-02T18:15+0300

2025-06-02T18:15+0300

экономика

россия

алмазы

экспорт

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Объем экспорта алмазов из России в прошлом году снизился на 28,7% по сравнению с показателем 2023 года – до 2,623 миллиарда долларов, следует из статистических данных Кимберлийского процесса. Россия в 2024 году поставила 30,371 миллиона каратов алмазов, что оказалось на 6,3% ниже значения предыдущего года. Стоимость одного карата за отчетный период сократилась на 23,9% и составила 86,36 доллара. Импорт алмазов в страну, согласно данным, упал в 10 раз – до 1,153 миллиона долларов. Стоимость одного карата составила 5,54 доллара. Добыча алмазов в России в то же время незначительно выросла по итогам прошедшего года – до 37,323 миллиона каратов.

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россия, алмазы, экспорт