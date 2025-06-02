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Фондовые индексы АТР падают после выхода статистики по Австралии и Японии

Фондовые индексы АТР падают после выхода статистики по Австралии и Японии - 02.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР падают после выхода статистики по Австралии и Японии

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром опускаются после выхода статистики по Австралии и Японии, торги в Китае не... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T08:12+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром опускаются после выхода статистики по Австралии и Японии, торги в Китае не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.01 мск гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 2,09%, до 22 803 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,22%, до 2 691,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,24%, до 8 414,4 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 1,32%, до 37 465,5 пункта. В понедельник торги в Китае не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47% - до 3 347,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,06%, до 1 971,86 пункта. Инвесторы оценивают вышедшую ранее в понедельник макроэкономическую статистику по Австралии. Композитный PMI - в сфере услуг и промышленности страны, по окончательным данным, снизился до 51 пункта в мае с 51,7 пункта в апреле. Окончательная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Японии показала рост до 49,4 пункта в мае с 48,7 пункта в предыдущем месяце.

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