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Фондовые индексы АТР преимущественно снизились в понедельник

Фондовые индексы АТР преимущественно снизились в понедельник - 02.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно снизились в понедельник

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно сократились на ожиданиях по торговле и внутренних новостях,... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T12:33+0300

2025-06-02T12:33+0300

2025-06-02T12:33+0300

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азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно сократились на ожиданиях по торговле и внутренних новостях, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,57%, до 23 157,97 пункта, южнокорейский KOSPI – вырос на 0,05%, до 2 698,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,24%, до 8 414,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,3%, до 37 470,67 пункта. В понедельник торги в Китае не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47% - до 3 347,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,06%, до 1 971,86 пункта. В то же время акции китайских компаний в Гонконге подешевели: индекс Hang Seng China Enterprise снизился на 0,9%. В том числе бумаги Li Auto в Гонконге уменьшились в цене на 2,05%, BYD – на 1,9%, Kuaishou Technology – на 1,6%, Lenovo – на 1,2%. Ранее в понедельник Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей, достигнутых в ходе торгово-экономических переговоров в Женеве, назвав их необоснованными. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в Штаты с 25% до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Китай и США ранее сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. Инвесторы отреагировали на макростатистику. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Южной Кореи составил 47,7 пункта после 47,5 пункта в апреле, прогноз составлял 48,4 пункта. Промышленный PMI Австралии, по окончательной оценке, в мае снизился до 51 пункта с 51,7 пункта в апреле, предварительно ожидалось сохранение показателя. PMI промышленности Японии вырос до 49,4 пункта с 48,7 пункта в апреле, что оказалось выше предварительной оценки в 49 пунктов. Трейдеры также следят за политическими новостями. Так, досрочные выборы президента Южной Кореи пройдут уже 3 июня.

https://1prime.ru/20250602/aktsii-858122129.html

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион