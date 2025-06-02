https://1prime.ru/20250602/berbok-858139776.html

Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН

Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН - 02.06.2025, ПРАЙМ

Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН

Генеральная ассамблея ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T18:53+0300

2025-06-02T18:53+0300

2025-06-02T18:53+0300

политика

генассамблея оон

председатель

сессия

анналена бербок

https://cdnn.1prime.ru/img/84111/09/841110991_0:163:2659:1659_1920x0_80_0_0_f2ee7adbe852ff31635b5fbd531e1e64.jpg

ООН, 2 июн - ПРАЙМ. Генеральная ассамблея ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии, передает корреспондент РИА Новости. "Анналена Бербок из Германии избрана председателем 80-й сессии Генассмблеи", – сказал председатель нынешней 79-й сессии ГА ООН Филемон Янг. Бербок избрали секретным голосованием, в ее поддержку высказались 167 государств. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмид – ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени "бунтари". Сама экс-глава МИД ФРГ по итогам голосования заявила, что 80-я сессия ГА ООН станет "решающим моментом" для Всемирной организации, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Бербок пообещала, что ее двери "будут всегда открыты для всех". Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам российского дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности Бербок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи. Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.

https://1prime.ru/20250506/berbok-857300758.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

генассамблея оон, председатель, сессия, анналена бербок