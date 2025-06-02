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Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН
Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН - 02.06.2025, ПРАЙМ
Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН
Генеральная ассамблея ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T18:53+0300
2025-06-02T18:53+0300
политика
генассамблея оон
председатель
сессия
анналена бербок
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ООН, 2 июн - ПРАЙМ. Генеральная ассамблея ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии, передает корреспондент РИА Новости. "Анналена Бербок из Германии избрана председателем 80-й сессии Генассмблеи", – сказал председатель нынешней 79-й сессии ГА ООН Филемон Янг. Бербок избрали секретным голосованием, в ее поддержку высказались 167 государств. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмид – ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени "бунтари". Сама экс-глава МИД ФРГ по итогам голосования заявила, что 80-я сессия ГА ООН станет "решающим моментом" для Всемирной организации, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Бербок пообещала, что ее двери "будут всегда открыты для всех". Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам российского дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности Бербок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи. Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.
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генассамблея оон, председатель, сессия, анналена бербок
Политика, Генассамблея ООН, председатель, Сессия, Анналена Бербок
18:53 02.06.2025
 
Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН

Генассамблея ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Бербок председателем 80-й сессии

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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ООН, 2 июн - ПРАЙМ. Генеральная ассамблея ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии, передает корреспондент РИА Новости.
"Анналена Бербок из Германии избрана председателем 80-й сессии Генассмблеи", – сказал председатель нынешней 79-й сессии ГА ООН Филемон Янг.
Бербок избрали секретным голосованием, в ее поддержку высказались 167 государств. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмид – ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени "бунтари".
Сама экс-глава МИД ФРГ по итогам голосования заявила, что 80-я сессия ГА ООН станет "решающим моментом" для Всемирной организации, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Бербок пообещала, что ее двери "будут всегда открыты для всех".
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Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам российского дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности Бербок.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи.
Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.
 
ПолитикаГенассамблея ООНпредседательСессияАнналена Бербок
 
 
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