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Британия направит 20 миллиардов долларов на модернизацию ядерного арсенала - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Британия направит 20 миллиардов долларов на модернизацию ядерного арсенала
Британия направит 20 миллиардов долларов на модернизацию ядерного арсенала - 02.06.2025, ПРАЙМ
Британия направит 20 миллиардов долларов на модернизацию ядерного арсенала
Великобритания направит 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов) на программу модернизации своего арсенала ядерных боеголовок, заявил премьер-министр... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T13:05+0300
2025-06-02T13:05+0300
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ЛОНДОН, 2 июн - ПРАЙМ. Великобритания направит 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов) на программу модернизации своего арсенала ядерных боеголовок, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. "Мы направим 15 миллиардов фунтов стерлингов на нашу суверенную программу ядерных боеголовок, чтобы обеспечить силы ядерного сдерживания в грядущие десятилетия", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции в Глазго, посвященной новому стратегическому оборонному обзору правительства. Трансляция велась британскими телеканалами. Стармер отметил, что программа станет частью "исторического" обновления сил ядерного сдерживания. Кроме того, инвестиции создадут 9 тысяч рабочих мест. Правительство Великобритании в понедельник опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2.5% ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. По данным СМИ, авторы обзора рекомендуют, чтобы Великобритания рассмотрела возможность расширения своего вклада в силы "ядерного сдерживания" НАТО в Европе. За день до публикации документа СМИ сообщили, что власти Великобритании хотят приобрести американские истребители, способные использовать "тактическое ядерное оружие", в частности бомбы свободного падения. Лондон также планирует построить до 12 атомных подводных лодок, которые начнут заменять существующие в конце следующего десятилетия.
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великобритания, европа, кир стармер, нато
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, Кир Стармер, НАТО
13:05 02.06.2025
 
Британия направит 20 миллиардов долларов на модернизацию ядерного арсенала

Стармер: Великобритания направит 20 миллиардов долларов на модернизацию ядерного арсенала

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© flickr.com / ReeSaunders
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ЛОНДОН, 2 июн - ПРАЙМ. Великобритания направит 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов) на программу модернизации своего арсенала ядерных боеголовок, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
"Мы направим 15 миллиардов фунтов стерлингов на нашу суверенную программу ядерных боеголовок, чтобы обеспечить силы ядерного сдерживания в грядущие десятилетия", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции в Глазго, посвященной новому стратегическому оборонному обзору правительства. Трансляция велась британскими телеканалами.
Стармер отметил, что программа станет частью "исторического" обновления сил ядерного сдерживания. Кроме того, инвестиции создадут 9 тысяч рабочих мест.
Правительство Великобритании в понедельник опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2.5% ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике.
По данным СМИ, авторы обзора рекомендуют, чтобы Великобритания рассмотрела возможность расширения своего вклада в силы "ядерного сдерживания" НАТО в Европе. За день до публикации документа СМИ сообщили, что власти Великобритании хотят приобрести американские истребители, способные использовать "тактическое ядерное оружие", в частности бомбы свободного падения. Лондон также планирует построить до 12 атомных подводных лодок, которые начнут заменять существующие в конце следующего десятилетия.
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ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯЕВРОПАКир СтармерНАТО
 
 
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