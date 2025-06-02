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Эксперты увидели неожиданный эффект от торговой политики Трампа
Эксперты увидели неожиданный эффект от торговой политики Трампа - 02.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты увидели неожиданный эффект от торговой политики Трампа
Уровень глобальной благосклонности к США снизился вследствие торговой политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в то время как международный имидж | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T14:54+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Уровень глобальной благосклонности к США снизился вследствие торговой политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в то время как международный имидж Китая улучшился, сообщает портал Axios со ссылкой на поступившие в его распоряжение данные консалтинговой группы Morning Consult. Как пишет портал, компания провела опрос среди совершеннолетних жителей 41 страны, включая Канаду, Францию, Японию, Россию и Великобританию. Из данных Morning Consult следует, что с января 2025 года подавляющее большинство стран одновременно демонстрируют ухудшение отношения к США и улучшение мнения о Китае. "Торговая политика США снова делает Китай великим... (Имидж США - ред.) резко упал после того, как президент Трамп вступил в должность... Тем временем рейтинг Китая... начал становиться положительным после дня выборов в прошлом году. Но большинство улучшений в (рейтинге - ред.) страны произошли с марта, включая резкий рост после объявления Трампа о пошлинах", - говорится в сообщении. По данным портала, по состоянию на конец мая общий рейтинг США, представляющий разницу между положительной и отрицательной оценкой, является отрицательным и составляет минус 1,5 пункта, в то время как у Китая этот показатель является положительным и достигает 8,8 пункта. Китай и США ранее сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
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мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп
Эксперты увидели неожиданный эффект от торговой политики Трампа
Axios: международный имидж Китая улучшился из-за торговой политики Трампа
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ.
Уровень глобальной благосклонности к США снизился вследствие торговой политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в то время как международный имидж Китая улучшился, сообщает портал Axios
со ссылкой на поступившие в его распоряжение данные консалтинговой группы Morning Consult.
Как пишет портал, компания провела опрос среди совершеннолетних жителей 41 страны, включая Канаду, Францию, Японию, Россию и Великобританию. Из данных Morning Consult следует, что с января 2025 года подавляющее большинство стран одновременно демонстрируют ухудшение отношения к США и улучшение мнения о Китае.
"Торговая политика США снова делает Китай великим... (Имидж США - ред.) резко упал после того, как президент Трамп вступил в должность... Тем временем рейтинг Китая... начал становиться положительным после дня выборов в прошлом году. Но большинство улучшений в (рейтинге - ред.) страны произошли с марта, включая резкий рост после объявления Трампа о пошлинах", - говорится в сообщении.
По данным портала, по состоянию на конец мая общий рейтинг США, представляющий разницу между положительной и отрицательной оценкой, является отрицательным и составляет минус 1,5 пункта, в то время как у Китая этот показатель является положительным и достигает 8,8 пункта.
Китай и США ранее сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Трамп предрек крах американской экономике в случае отмены пошлин