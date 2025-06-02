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Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле спокойная

Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле спокойная - 02.06.2025, ПРАЙМ

Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле спокойная

Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле, где в понедельник планируются переговоры делегаций России и Украины, спокойная, особые меры безопасности пока... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T07:08+0300

2025-06-02T07:08+0300

2025-06-02T07:08+0300

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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле, где в понедельник планируются переговоры делегаций России и Украины, спокойная, особые меры безопасности пока не приняты, дорога не перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Журналистов пока не пускают к месту встречи, у ворот дежурят сотрудники служб охраны. Проходящие мимо дворца местные жители жалуются на экономику и соцпроблемы, а таксисты интересуются у представителей СМИ, могут ли переговоры завершиться успехом. Российскую делегацию, которая прибыла в Стамбул, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной- это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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