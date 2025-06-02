Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле спокойная - 02.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250602/chiragan-858107698.html
Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле спокойная
Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле спокойная - 02.06.2025, ПРАЙМ
Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле спокойная
Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле, где в понедельник планируются переговоры делегаций России и Украины, спокойная, особые меры безопасности пока... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T07:08+0300
2025-06-02T07:08+0300
экономика
мировая экономика
рф
стамбул
украина
владимир мединский
сергей лавров
василий небензя
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858107698.jpg?1748837339
СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле, где в понедельник планируются переговоры делегаций России и Украины, спокойная, особые меры безопасности пока не приняты, дорога не перекрыта, передает корреспондент РИА Новости. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Журналистов пока не пускают к месту встречи, у ворот дежурят сотрудники служб охраны. Проходящие мимо дворца местные жители жалуются на экономику и соцпроблемы, а таксисты интересуются у представителей СМИ, могут ли переговоры завершиться успехом. Российскую делегацию, которая прибыла в Стамбул, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной- это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
рф
стамбул
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, рф, стамбул, украина, владимир мединский, сергей лавров, василий небензя, мид рф, мид, вс рф
Экономика, Мировая экономика, РФ, Стамбул, УКРАИНА, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Василий Небензя, МИД РФ, МИД, ВС РФ
07:08 02.06.2025
 
Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле спокойная

Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле спокойная, дорога не перекрыта

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Обстановка у входа во дворец Чираган в Стамбуле, где в понедельник планируются переговоры делегаций России и Украины, спокойная, особые меры безопасности пока не приняты, дорога не перекрыта, передает корреспондент РИА Новости.
Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
Журналистов пока не пускают к месту встречи, у ворот дежурят сотрудники служб охраны. Проходящие мимо дворца местные жители жалуются на экономику и соцпроблемы, а таксисты интересуются у представителей СМИ, могут ли переговоры завершиться успехом.
Российскую делегацию, которая прибыла в Стамбул, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной- это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
 
ЭкономикаМировая экономикаРФСтамбулУКРАИНАВладимир МединскийСергей ЛавровВасилий НебензяМИД РФМИДВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала