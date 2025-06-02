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Число россиян, работающих одновременно на двух и более работах, сократилось - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Число россиян, работающих одновременно на двух и более работах, сократилось
Число россиян, работающих одновременно на двух и более работах, сократилось - 02.06.2025, ПРАЙМ
Число россиян, работающих одновременно на двух и более работах, сократилось
Количество россиян, занятых одновременно на двух и более работах, в первом квартале текущего года сократилось до исторического минимума, вплотную приблизившись... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T04:17+0300
2025-06-02T04:17+0300
экономика
россия
москва
росстат
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Количество россиян, занятых одновременно на двух и более работах, в первом квартале текущего года сократилось до исторического минимума, вплотную приблизившись к одному миллиону, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, количество имеющих дополнительную работу россиян в возрасте от 15 лет в январе-марте составило 1,044 миллиона человек, что стало минимальным за всю историю значением. Прежде показатель не опускался ниже 1,3 миллиона. Больше всего вторая работа связана с предпринимательской деятельности без образования юридического лица (380 тысяч человек). Мужчины чаще женщин имеют вторую работу - 563 тысячи человек против 481 тысячи соответственно. Четверть имеющих вторую работу россиян - это квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (295 тысяч человек). Также дополнительная работа есть у 185 тысяч специалистов высшего уровня квалификации, 156 тысяч квалифицированных рабочих в промышленности, строительстве и транспорте.
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россия, москва, росстат
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Росстат
04:17 02.06.2025
 
Число россиян, работающих одновременно на двух и более работах, сократилось

Росстат: число россиян, работающих одновременно на двух и более работах, достигло минимума

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Количество россиян, занятых одновременно на двух и более работах, в первом квартале текущего года сократилось до исторического минимума, вплотную приблизившись к одному миллиону, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, количество имеющих дополнительную работу россиян в возрасте от 15 лет в январе-марте составило 1,044 миллиона человек, что стало минимальным за всю историю значением. Прежде показатель не опускался ниже 1,3 миллиона.
Больше всего вторая работа связана с предпринимательской деятельности без образования юридического лица (380 тысяч человек). Мужчины чаще женщин имеют вторую работу - 563 тысячи человек против 481 тысячи соответственно.
Четверть имеющих вторую работу россиян - это квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (295 тысяч человек). Также дополнительная работа есть у 185 тысяч специалистов высшего уровня квалификации, 156 тысяч квалифицированных рабочих в промышленности, строительстве и транспорте.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРосстат
 
 
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