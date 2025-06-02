https://1prime.ru/20250602/dollar-858142054.html
Курс доллара снижается к евро и иене
Курс доллара снижается к евро и иене - 02.06.2025, ПРАЙМ
Курс доллара снижается к евро и иене
Стоимость доллара снижается в понедельник по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после выхода макростатистических данных по... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T20:21+0300
2025-06-02T20:21+0300
2025-06-02T20:22+0300
экономика
торги
доллар
евро
иена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fb7e2522c3f3d3b3388734900066578.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается в понедельник по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после выхода макростатистических данных по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1418 доллара с 1,1351 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 142,96 иены с уровня прошлого закрытия 143,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,48%, до 98,85 пункта. По мнению аналитиков, давление на американскую валюту могут оказывать опубликованные макростатистические данные по стране. Так, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности Штатов в мае снизился до 48,5%, при этом аналитики ожидали роста показателя до 49,5%. "Данные исследования усилили давление на и без того очень слабый импульс доллара, усугубляемый "мягким" спросом на казначейские облигации США и повторным обострением торговой напряженности", - приводит газета Financial Times мнение валютного стратега ING Франческо Песоле (Francesco Pesole). Кроме того, в конце прошлой недели глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что рынок облигаций США может "треснуть" под тяжестью растущей долговой нагрузки Вашингтона, отмечает газета.
https://1prime.ru/20250530/dollar-858069876.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94796ad84b950bb4784d06c2e255cb4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, доллар, евро, иена
Экономика, Торги, доллар, евро, иена
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается в понедельник по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после выхода макростатистических данных по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 20.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1418 доллара с 1,1351 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 142,96 иены с уровня прошлого закрытия 143,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,48%, до 98,85 пункта.
По мнению аналитиков, давление на американскую валюту могут оказывать опубликованные макростатистические данные по стране. Так, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности Штатов в мае снизился до 48,5%, при этом аналитики ожидали роста показателя до 49,5%.
"Данные исследования усилили давление на и без того очень слабый импульс доллара, усугубляемый "мягким" спросом на казначейские облигации США и повторным обострением торговой напряженности", - приводит газета Financial Times мнение валютного стратега ING Франческо Песоле (Francesco Pesole).
Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене
Кроме того, в конце прошлой недели глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что рынок облигаций США может "треснуть" под тяжестью растущей долговой нагрузки Вашингтона, отмечает газета.