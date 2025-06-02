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Курс доллара снижается к евро и иене

Курс доллара снижается к евро и иене - 02.06.2025, ПРАЙМ

Курс доллара снижается к евро и иене

Стоимость доллара снижается в понедельник по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после выхода макростатистических данных по... | 02.06.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается в понедельник по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после выхода макростатистических данных по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1418 доллара с 1,1351 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 142,96 иены с уровня прошлого закрытия 143,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,48%, до 98,85 пункта. По мнению аналитиков, давление на американскую валюту могут оказывать опубликованные макростатистические данные по стране. Так, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности Штатов в мае снизился до 48,5%, при этом аналитики ожидали роста показателя до 49,5%. "Данные исследования усилили давление на и без того очень слабый импульс доллара, усугубляемый "мягким" спросом на казначейские облигации США и повторным обострением торговой напряженности", - приводит газета Financial Times мнение валютного стратега ING Франческо Песоле (Francesco Pesole). Кроме того, в конце прошлой недели глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что рынок облигаций США может "треснуть" под тяжестью растущей долговой нагрузки Вашингтона, отмечает газета.

https://1prime.ru/20250530/dollar-858069876.html

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торги, доллар, евро, иена