https://1prime.ru/20250602/ekonomika-858131266.html

"Зачем это говорить?" На Украине неожиданно вступились за экономику России

"Зачем это говорить?" На Украине неожиданно вступились за экономику России - 02.06.2025, ПРАЙМ

"Зачем это говорить?" На Украине неожиданно вступились за экономику России

Эксперты на Украине совершенно напрасно тешат себя иллюзиями о скором развале Российской Федерации - сейчас нет ни одного признака, который предвещал бы это. С... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T15:30+0300

2025-06-02T15:30+0300

2025-06-02T15:30+0300

экономика

россия

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/76027/83/760278338_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_b899414e621cfaf73285c3f22aadeb8f.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Эксперты на Украине совершенно напрасно тешат себя иллюзиями о скором развале Российской Федерации - сейчас нет ни одного признака, который предвещал бы это. С таким заявлением в своем видеоблоге выступил украинский политолог Павел Себастьянович.Для развала России на сегодняшний день "нет никаких предпосылок, прежде всего в российской экономике", - заявил политолог. Подкрепляя свое утверждение, он сообщил, что сейчас дефицит российского бюджета составляют всего два процента."Где вы видели, чтобы страны с таким дефицитом разваливались?" - вопросил Себастьянович, отметив, что в Соединенных Штатах этот показатель составляет шесть процентов, во всех странах Евросоюза - четыре-пять, а в Японии - четыре."И они не разваливаются, - констатировал политолог. - А почему-то Россия с таким дефицитом бюджета должна развалиться?"Также он "отругал" украинских экономистов, которые то и дело твердят о том, как посыплются российские банки и обвалится рубль. "Но можно же просто открыть интернет и посмотреть", - порекомендовал Себастьянович, подчеркнув, что до начала СВО доллар в России стоил 80 рублей и сейчас он стоит столько же. "Вы видите качественные признаки развала российской экономики? Зачем это говорить?" – возмутился политолог.

https://1prime.ru/20250526/putin-857932786.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мнение