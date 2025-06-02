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Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций России и Украины в Стамбуле - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций России и Украины в Стамбуле
Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций России и Украины в Стамбуле - 02.06.2025, ПРАЙМ
Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций России и Украины в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T17:53+0300
2025-06-02T18:01+0300
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
россия
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переговоры
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник. "Сегодня в Стамбуле встретились российская и украинская делегации. Это была великолепная встреча. Обмен пленными достиг более тысячи человек. Помимо этого обмена пленными, с российской и украинской стороны есть договоренность по обмену тел. Эти цифры тоже очень большие. Мой министр иностранных дел и средств массовой информации озвучивает эти цифры мировому общественному мнению", - заявил Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.Кроме того, Эрдоган выразил надежду на скорую встречу президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции, призвав сделать Стамбул "центром мира".
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турция, реджеп тайип эрдоган, россия, украина, переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
17:53 02.06.2025 (обновлено: 18:01 02.06.2025)
 
Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Эрдоган оценил прошедшие в Стамбуле переговоры РФ и Украины

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник.
"Сегодня в Стамбуле встретились российская и украинская делегации. Это была великолепная встреча. Обмен пленными достиг более тысячи человек. Помимо этого обмена пленными, с российской и украинской стороны есть договоренность по обмену тел. Эти цифры тоже очень большие. Мой министр иностранных дел и средств массовой информации озвучивает эти цифры мировому общественному мнению", - заявил Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.
Кроме того, Эрдоган выразил надежду на скорую встречу президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции, призвав сделать Стамбул "центром мира".
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ПолитикаТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
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