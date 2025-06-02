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Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций России и Украины в Стамбуле

Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций России и Украины в Стамбуле - 02.06.2025, ПРАЙМ

Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T17:53+0300

2025-06-02T17:53+0300

2025-06-02T18:01+0300

политика

турция

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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций РФ и Украины в Стамбуле в понедельник. "Сегодня в Стамбуле встретились российская и украинская делегации. Это была великолепная встреча. Обмен пленными достиг более тысячи человек. Помимо этого обмена пленными, с российской и украинской стороны есть договоренность по обмену тел. Эти цифры тоже очень большие. Мой министр иностранных дел и средств массовой информации озвучивает эти цифры мировому общественному мнению", - заявил Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.Кроме того, Эрдоган выразил надежду на скорую встречу президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Турции, призвав сделать Стамбул "центром мира".

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турция, реджеп тайип эрдоган, россия, украина, переговоры