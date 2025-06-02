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Стоимость евро к доллару растет после публикации макростатистики

Стоимость евро к доллару растет после публикации макростатистики - 02.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость евро к доллару растет после публикации макростатистики

Курс евро к доллару растет в понедельник днем после публикации макростатистики из еврозоны, инвесторы также следят за новостями относительно мировой торговли,... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T12:19+0300

2025-06-02T12:19+0300

2025-06-02T12:19+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник днем после публикации макростатистики из еврозоны, инвесторы также следят за новостями относительно мировой торговли, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.10 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1432 доллара с 1,1348 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 142,82 иены с уровня прошлого закрытия 144,06 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,62%, до 98,71 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, поднялся до 49,4 пункта (максимума за 2 года и 9 месяцев) с 49 пунктов месяцем ранее, как и предполагала предварительная оценка. Оценка PMI промышленности Германии была ухудшена, Франции – улучшена. Внимание участников торгов также сосредоточено вокруг новостей мировой торговли. Ранее в понедельник Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей, достигнутых в ходе торгово-экономических переговоров в Женеве, назвав их необоснованными. В воскресенье глава американского минторга Говард Латник заявил, что президент США Дональд Трамп не собирается продлевать в начале июля временную паузу на действие повышенных импортных пошлин против большинства торговых партнеров страны, введенную ранее на срок 90 дней. В субботу Трамп заявил, что повышает пошлины на импорт стали в США с 25% до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Рынки также ожидают статистику из США позднее в понедельник. Согласно прогнозу аналитиков, индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в мае сохранился на уровне 48,7%.

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евро, доллар сша, рынок