https://1prime.ru/20250602/evrosoyuz-858128712.html
ЕС оставил без комментария атаки Украины по военным аэродромам в РФ
ЕС оставил без комментария атаки Украины по военным аэродромам в РФ - 02.06.2025, ПРАЙМ
ЕС оставил без комментария атаки Украины по военным аэродромам в РФ
Европейская комиссия не стала комментировать совершенный киевским режимом теракт в отношении российских военных аэродромов, указав, что это "не входит в ее... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T14:08+0300
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2025-06-02T14:14+0300
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БРЮССЕЛЬ, 2 июн – ПРАЙМ. Европейская комиссия не стала комментировать совершенный киевским режимом теракт в отношении российских военных аэродромов, указав, что это "не входит в ее компетенцию". "В нашу задачу не входит комментировать военную стратегию. Мы можем только сказать, что Украина защищает себя в соответствии с Уставом ООН", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анвар аль-Ануни. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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Политика, ЕС, ЕК, УКРАИНА, РОССИЯ
ЕС оставил без комментария атаки Украины по военным аэродромам в РФ
ЕК не прокомментировала теракт киевского режима в отношении российских военных аэродромов
БРЮССЕЛЬ, 2 июн – ПРАЙМ. Европейская комиссия не стала комментировать совершенный киевским режимом теракт в отношении российских военных аэродромов, указав, что это "не входит в ее компетенцию".
"В нашу задачу не входит комментировать военную стратегию. Мы можем только сказать, что Украина защищает себя в соответствии с Уставом ООН", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анвар аль-Ануни.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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