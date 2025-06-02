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Глава МИД Турции планирует подключиться к переговорам России и Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Турции планирует подключиться к переговорам России и Украины
Глава МИД Турции планирует подключиться к переговорам России и Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Турции планирует подключиться к переговорам России и Украины
Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует подключиться к переговорам РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T09:46+0300
2025-06-02T09:46+0300
политика
россия
стамбул
украина
хакан фидан
переговоры
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует подключиться к переговорам РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. "Планирует подключиться", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности участия Фидана в переговорах в Стамбуле. В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, стамбул, украина, хакан фидан, переговоры, владимир мединский
Политика, РОССИЯ, Стамбул, УКРАИНА, Хакан Фидан, переговоры, Владимир Мединский
09:46 02.06.2025
 
Глава МИД Турции планирует подключиться к переговорам России и Украины

Фидан планирует подключиться к российско-украинским переговорам в Стамбуле

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует подключиться к переговорам РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
"Планирует подключиться", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности участия Фидана в переговорах в Стамбуле.
В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Украинская делегация прибыла в Стамбул
09:32
 
ПолитикаРОССИЯСтамбулУКРАИНАХакан ФиданпереговорыВладимир Мединский
 
 
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