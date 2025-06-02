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МИД Турции выступит с вступительным словом на переговорах России и Украины
МИД Турции выступит с вступительным словом на переговорах России и Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
МИД Турции выступит с вступительным словом на переговорах России и Украины
Главы МИД Турции выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T10:42+0300
2025-06-02T10:42+0300
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Главы МИД Турции выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. "Ожидается, что глава МИД Турции выступит с открытым для прессы вступительным словом на переговорах", - уточнил собеседник агентства.
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россия, украина, стамбул, мид, хакан фидан
РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, МИД, Хакан Фидан
МИД Турции выступит с вступительным словом на переговорах России и Украины
Глава МИД Турции Фидан выступит с вступительным словом на переговорах РФ и Украины
СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Главы МИД Турции выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
"Ожидается, что глава МИД Турции выступит с открытым для прессы вступительным словом на переговорах", - уточнил собеседник агентства.
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