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Филиппины и ЕС проведут диалог по вопросам безопасности и обороны

Филиппины и ЕС проведут диалог по вопросам безопасности и обороны - 02.06.2025, ПРАЙМ

Филиппины и ЕС проведут диалог по вопросам безопасности и обороны

Филиппины и Евросоюз договорились о создании специальной платформы для обсуждения вопросов безопасности с целью укрепления сотрудничества в оборонной сфере,... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T12:47+0300

2025-06-02T12:47+0300

2025-06-02T12:47+0300

филиппины

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кая каллас

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Филиппины и Евросоюз договорились о создании специальной платформы для обсуждения вопросов безопасности с целью укрепления сотрудничества в оборонной сфере, заявил глава филиппинского МИД Энрике Манало на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. "Сегодня наши отношения достигли важной вехи благодаря решению начать диалог по вопросам безопасности и обороны. Эта инициатива предоставит Филиппинам и Евросоюзу механизм для углубленного и регулярного обсуждения вопросов, связанных с безопасностью и обороной", - приводит газета Manila Bulletin слова Манало. В свою очередь Каллас охарактеризовала диалог как "специальную платформу, которая позволит углублять сотрудничество, обмениваться опытом, ...а также изучать совместные инициативы, способствующие укреплению региональной и глобальной безопасности". Отмечается, что филиппино-европейское сотрудничество будет охватывать такие направления, как морская безопасность, кибербезопасность, противодействие иностранному вмешательству и информационным манипуляциям, борьба с терроризмом и кризисное реагирование. Укрепление связей между Филиппинами и США происходит на фоне роста напряженности в Южно-Китайском море. Как уточняет агентство Блумберг, ранее Кая Каллас, выступая на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, подчеркнула необходимость создания так называемых "экономических альянсов" для противодействия Пекину. Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.

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филиппины, ес, кая каллас, оборона