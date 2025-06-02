https://1prime.ru/20250602/fosagro-858139643.html
Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды по итогам 2024 года - 02.06.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 87 рублей на акцию, следует из материалов компании. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T18:40+0300
2025-06-02T18:40+0300
2025-06-02T18:41+0300
экономика
фосагро
дивиденды
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 87 рублей на акцию, следует из материалов компании."Собранием акционеров принято решение об утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2024 года. Акционеры одобрили решение о выплате дивидендов из расчета 87 рублей на акцию", - говорится в сообщении.Отмечается, что в качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 9 июня 2025 года.Добавляется, что всего за 2024 год, включая финальные дивиденды и промежуточные выплаты, акционерам было начислено 639 рублей на акцию.Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании.
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фосагро, дивиденды
Экономика, Фосагро, дивиденды
Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды за 2024 год в размере 87 рублей на акцию
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Фосагро" утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 87 рублей на акцию, следует из материалов компании.
"Собранием акционеров принято решение об утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2024 года. Акционеры одобрили решение о выплате дивидендов из расчета 87 рублей на акцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 9 июня 2025 года.
Добавляется, что всего за 2024 год, включая финальные дивиденды и промежуточные выплаты, акционерам было начислено 639 рублей на акцию.
В ММК утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании.