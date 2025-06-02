https://1prime.ru/20250602/gaz-858128977.html

Азербайджан увеличит экспорт газа на 8 миллиардов кубометров к 2030 году

Азербайджан увеличит экспорт газа на 8 миллиардов кубометров к 2030 году - 02.06.2025, ПРАЙМ

Азербайджан увеличит экспорт газа на 8 миллиардов кубометров к 2030 году

Азербайджан к 2030 году планирует увеличить экспорт природного газа на 8 миллиардов кубометров, до 33 миллиардов кубометров газа в год, заявил президент... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T14:12+0300

2025-06-02T14:12+0300

2025-06-02T14:12+0300

энергетика

газ

азербайджан

экспорт газа

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БАКУ, 2 июн - ПРАЙМ. Азербайджан к 2030 году планирует увеличить экспорт природного газа на 8 миллиардов кубометров, до 33 миллиардов кубометров газа в год, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По данным минэнерго республики, в 2024 году Азербайджан экспортировал 25 миллиардов кубометров природного газа. Таким образом, Баку планирует нарастить экспорт природного газа до 33 миллиардов кубометров в год. По данным министерства энергетики США, Азербайджан обладает доказанными запасами нефти в 7 миллиардов баррелей и доказанными запасами природного газа в 1,7 триллиона кубометров. "Азербайджан планирует увеличить экспорт природного газа в общей сложности на 8 миллиардов кубометров к 2030 году. Дополнительные объемы будут добываться на пяти существующих и новых месторождениях", - сказал Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия XXX выставки Caspian Oil and Gas, XIII выставки Caspian Power и ХХХ форума Baku Energy Forum. Он напомнил, что первая выставка "Нефть и газ Каспия" была организована в 1994 году и сразу после нее Азербайджан подписал договор с консорциумом международных нефтяных компаний, который впоследствии был назван "Контрактом века" и "фактически изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе". "Сегодня Азербайджан - страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой. Азербайджан проводит масштабные реформы. Наш (Азербайджана – ред.) внешний долг составляет менее 7% валового внутреннего продукта", - отметил Алиев. Он подчеркнул, что "зеленая повестка" Азербайджана очень амбициозна. "Страна, богатая нефтью и газом, инвестирует совместно с иностранными инвесторами в зеленую энергетику, что демонстрирует нашу ответственность. С таким потенциалом зеленой энергии мы сможем удовлетворить растущие потребности Азербайджана в электроэнергии, в основном за счет возобновляемых источников", - сказал президент республики. ХХХ юбилейная Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week) стартовала в понедельник в столице Азербайджана. Baku Energy Week объединяет три значимых мероприятия: ХХХ юбилейную международную выставку "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas), XIII Каспийскую международную выставку "Энергетика и зеленая энергия" (Caspian Power) и ХХХ юбилейный Бакинский энергетический форум (Baku Energy Forum).

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газ, азербайджан, экспорт газа