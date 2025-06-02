https://1prime.ru/20250602/gaz-858135361.html
Суточные поставки газа РФ в Европу по "Турецкому потоку" выросли на 10,2%
Суточные поставки газа РФ в Европу по "Турецкому потоку" выросли на 10,2% - 02.06.2025, ПРАЙМ
Суточные поставки газа РФ в Европу по "Турецкому потоку" выросли на 10,2%
Суточные поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в мае выросли в месячном выражении на 10,2%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T16:53+0300
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энергетика
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Суточные поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в мае выросли в месячном выражении на 10,2%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, составила с 1 по 31 мая в среднем 45,9 миллиона кубометров в сутки. Это на 10,2% больше, чем в апреле – 41,7 миллиона кубометров. Поставки за весь май составили 1,42 миллиарда кубометров, тогда как за апрель – 1,25 миллиарда. При этом в годовом выражении экспорт в мае текущего года снизился примерно на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.
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газ, россия, европа, турция, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, ТУРЦИЯ, Газопровод "Турецкий поток"
Суточные поставки газа РФ в Европу по "Турецкому потоку" выросли на 10,2%
Суточные поставки газа из России в Европу по "Турецкому потоку" в мае выросли на 10,2%
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Суточные поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в мае выросли в месячном выражении на 10,2%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, составила с 1 по 31 мая в среднем 45,9 миллиона кубометров в сутки. Это на 10,2% больше, чем в апреле – 41,7 миллиона кубометров. Поставки за весь май составили 1,42 миллиарда кубометров, тогда как за апрель – 1,25 миллиарда.
При этом в годовом выражении экспорт в мае текущего года снизился примерно на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.
Азербайджан увеличит экспорт газа на 8 миллиардов кубометров к 2030 году