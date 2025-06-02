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В ГД внесут проект о кнопках безопасности на портале госуслуг - 02.06.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о кнопках безопасности на портале госуслуг
В ГД внесут проект о кнопках безопасности на портале госуслуг - 02.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о кнопках безопасности на портале госуслуг
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается добавить на главную страницу портала | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T01:19+0300
2025-06-02T01:19+0300
общество
технологии
россия
дмитрий гусев
госдума
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается добавить на главную страницу портала "Госуслуги" кнопку безопасности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе депутата, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Настоящим законопроектом определяются правовые и организационные основы обеспечения вызова экстренных оперативных служб с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг посредством системы "Кнопка безопасности", которая должна быть предусмотрена на портале государственных услуг", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Основная цель инициативы - создать дополнительный канал обращения за помощью в экстренных ситуациях, не требующий звонка. Для этого предлагается внедрение системы "Кнопка безопасности", с помощью которой граждане смогут быстро передавать информацию о происшествиях, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу или общественной безопасности. Проектом предусматривается, что система будет интегрирована в Единую систему вызова служб по номеру "112" и обеспечит оперативную передачу сигналов о происшествиях в соответствующие диспетчерские центры. Пользователь, в случае принятия данной инициативы, сможет сообщить о ЧС, получить психологическую или информационно-справочную поддержку, направить экстренное сообщение без голосового вызова. Также определяется, что эта система должна быть общедоступной, бесплатной и работать круглосуточно. Отмечается, что важным принципом работы станет обязательное реагирование на обращения, достоверность и своевременность передачи данных. В документах уточняется, что механизм должен работать в том числе при передаче сигнала между российскими субъектами, если происшествие затрагивает межрегиональные интересы. В беседе с РИА Новости Гусев рассказал, что цифровизация в России развивается "семимильными шагами", и на "Госуслугах" можно получить практически любые документы, записаться к врачу, поступить в вуз и даже проголосовать на выборах, однако невозможно подать сигнал о происшествии и вызвать помощь в экстренной ситуации, что, по его мнению, неправильно. "Мы уверены, что главный государственный оператор цифровых услуг должен служить на благо безопасности граждан. Кнопка поможет пользователям в режиме реального времени запросить необходимую помощь", - добавил депутат Госдумы.
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192
40
192
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4.7
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40
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общество , технологии, россия, дмитрий гусев, госдума
Общество , Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Гусев, Госдума
01:19 02.06.2025
 
В ГД внесут проект о кнопках безопасности на портале госуслуг

В ГД внесут проект о внесении кнопки безопасности на главную страницу портала госуслуг

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается добавить на главную страницу портала "Госуслуги" кнопку безопасности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе депутата, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Настоящим законопроектом определяются правовые и организационные основы обеспечения вызова экстренных оперативных служб с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг посредством системы "Кнопка безопасности", которая должна быть предусмотрена на портале государственных услуг", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Основная цель инициативы - создать дополнительный канал обращения за помощью в экстренных ситуациях, не требующий звонка. Для этого предлагается внедрение системы "Кнопка безопасности", с помощью которой граждане смогут быстро передавать информацию о происшествиях, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу или общественной безопасности.
Проектом предусматривается, что система будет интегрирована в Единую систему вызова служб по номеру "112" и обеспечит оперативную передачу сигналов о происшествиях в соответствующие диспетчерские центры.
Пользователь, в случае принятия данной инициативы, сможет сообщить о ЧС, получить психологическую или информационно-справочную поддержку, направить экстренное сообщение без голосового вызова.
Также определяется, что эта система должна быть общедоступной, бесплатной и работать круглосуточно. Отмечается, что важным принципом работы станет обязательное реагирование на обращения, достоверность и своевременность передачи данных.
В документах уточняется, что механизм должен работать в том числе при передаче сигнала между российскими субъектами, если происшествие затрагивает межрегиональные интересы.
В беседе с РИА Новости Гусев рассказал, что цифровизация в России развивается "семимильными шагами", и на "Госуслугах" можно получить практически любые документы, записаться к врачу, поступить в вуз и даже проголосовать на выборах, однако невозможно подать сигнал о происшествии и вызвать помощь в экстренной ситуации, что, по его мнению, неправильно.
"Мы уверены, что главный государственный оператор цифровых услуг должен служить на благо безопасности граждан. Кнопка поможет пользователям в режиме реального времени запросить необходимую помощь", - добавил депутат Госдумы.
 
ОбществоТехнологииРОССИЯДмитрий ГусевГосдума
 
 
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