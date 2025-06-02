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В ГД внесут проект о кнопках безопасности на портале госуслуг

В ГД внесут проект о кнопках безопасности на портале госуслуг - 02.06.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о кнопках безопасности на портале госуслуг

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается добавить на главную страницу портала | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T01:19+0300

2025-06-02T01:19+0300

2025-06-02T01:19+0300

общество

технологии

россия

дмитрий гусев

госдума

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается добавить на главную страницу портала "Госуслуги" кнопку безопасности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе депутата, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Настоящим законопроектом определяются правовые и организационные основы обеспечения вызова экстренных оперативных служб с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг посредством системы "Кнопка безопасности", которая должна быть предусмотрена на портале государственных услуг", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Основная цель инициативы - создать дополнительный канал обращения за помощью в экстренных ситуациях, не требующий звонка. Для этого предлагается внедрение системы "Кнопка безопасности", с помощью которой граждане смогут быстро передавать информацию о происшествиях, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу или общественной безопасности. Проектом предусматривается, что система будет интегрирована в Единую систему вызова служб по номеру "112" и обеспечит оперативную передачу сигналов о происшествиях в соответствующие диспетчерские центры. Пользователь, в случае принятия данной инициативы, сможет сообщить о ЧС, получить психологическую или информационно-справочную поддержку, направить экстренное сообщение без голосового вызова. Также определяется, что эта система должна быть общедоступной, бесплатной и работать круглосуточно. Отмечается, что важным принципом работы станет обязательное реагирование на обращения, достоверность и своевременность передачи данных. В документах уточняется, что механизм должен работать в том числе при передаче сигнала между российскими субъектами, если происшествие затрагивает межрегиональные интересы. В беседе с РИА Новости Гусев рассказал, что цифровизация в России развивается "семимильными шагами", и на "Госуслугах" можно получить практически любые документы, записаться к врачу, поступить в вуз и даже проголосовать на выборах, однако невозможно подать сигнал о происшествии и вызвать помощь в экстренной ситуации, что, по его мнению, неправильно. "Мы уверены, что главный государственный оператор цифровых услуг должен служить на благо безопасности граждан. Кнопка поможет пользователям в режиме реального времени запросить необходимую помощь", - добавил депутат Госдумы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, россия, дмитрий гусев, госдума