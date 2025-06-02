Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей - 02.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250602/gd-858106718.html
В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей
В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей - 02.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T04:20+0300
2025-06-02T04:20+0300
бизнес
общество
экономика
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858106718.jpg?1748827210
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в 14 дней для многодетных родителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Настоящим законопроектом предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней работникам, имеющим трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается предоставлять отпуск в удобное для работника время. Также предусматривается, что по письменному заявлению сотрудника отпуск может быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому отпуску либо использован отдельно - полностью или по частям. При этом проектом не допускается перенос указанного отпуска на следующий рабочий год. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная инициатива вносится в Госдуму для поддержки многодетных семей, в которых воспитывается трое или более детей. "Цель инициативы – создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей", - сказал лидер партии. Он отметил, что такая мера направлена на поддержку тех семей, которые внесли вклад в демографическое развитие страны и испытывают повышенную нагрузку в связи с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей. Политик также напомнил о других инициативах партии по поддержке семей с детьми. Миронов уточнил, что в апреле этого года депутаты Госдумы от фракции СРЗП внесли законопроект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми, если их доход не превышает 3-4 МРОТ. "СРЗП предлагает сместить акцент государства с рождения первых детей на стимулирование многодетности и ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, чтоб за третьего ребенка родители получали маткапитал в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей", – рассказал депутат. Парламентарий считает, что высокая стоимость квартир и ипотечных кредитов не позволяет молодым семьям рожать детей, по этой причине "Справедливая Россия - За правду" предлагает установить поэтапное списание ипотеки в зависимости от числа детей в семье: 25% долга списывать после рождения первого ребенка, так же после второго и третьего, а после рождения четвертого ребенка ипотека должна полностью закрываться. "Для стимулирования рождаемости партия также предлагает запустить госпрограмму строительства жилья молодым семьям с детьми. Оно должно предоставляться на правах социального найма с возможностью перехода в собственность", – заключил Миронов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , сергей миронов, госдума
Бизнес, Общество , Экономика, Сергей Миронов, Госдума
04:20 02.06.2025
 
В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей

В ГД внесут проект о дополнительном оплачиваемом отпуске для многодетных родителей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в 14 дней для многодетных родителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Настоящим законопроектом предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней работникам, имеющим трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предлагается предоставлять отпуск в удобное для работника время. Также предусматривается, что по письменному заявлению сотрудника отпуск может быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому отпуску либо использован отдельно - полностью или по частям. При этом проектом не допускается перенос указанного отпуска на следующий рабочий год.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная инициатива вносится в Госдуму для поддержки многодетных семей, в которых воспитывается трое или более детей.
"Цель инициативы – создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей", - сказал лидер партии.
Он отметил, что такая мера направлена на поддержку тех семей, которые внесли вклад в демографическое развитие страны и испытывают повышенную нагрузку в связи с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей.
Политик также напомнил о других инициативах партии по поддержке семей с детьми. Миронов уточнил, что в апреле этого года депутаты Госдумы от фракции СРЗП внесли законопроект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми, если их доход не превышает 3-4 МРОТ.
"СРЗП предлагает сместить акцент государства с рождения первых детей на стимулирование многодетности и ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, чтоб за третьего ребенка родители получали маткапитал в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей", – рассказал депутат.
Парламентарий считает, что высокая стоимость квартир и ипотечных кредитов не позволяет молодым семьям рожать детей, по этой причине "Справедливая Россия - За правду" предлагает установить поэтапное списание ипотеки в зависимости от числа детей в семье: 25% долга списывать после рождения первого ребенка, так же после второго и третьего, а после рождения четвертого ребенка ипотека должна полностью закрываться.
"Для стимулирования рождаемости партия также предлагает запустить госпрограмму строительства жилья молодым семьям с детьми. Оно должно предоставляться на правах социального найма с возможностью перехода в собственность", – заключил Миронов.
 
ЭкономикаБизнесОбществоСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала