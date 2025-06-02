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В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей

В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей - 02.06.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T04:20+0300

2025-06-02T04:20+0300

2025-06-02T04:20+0300

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общество

экономика

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в 14 дней для многодетных родителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Настоящим законопроектом предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней работникам, имеющим трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается предоставлять отпуск в удобное для работника время. Также предусматривается, что по письменному заявлению сотрудника отпуск может быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому отпуску либо использован отдельно - полностью или по частям. При этом проектом не допускается перенос указанного отпуска на следующий рабочий год. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная инициатива вносится в Госдуму для поддержки многодетных семей, в которых воспитывается трое или более детей. "Цель инициативы – создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей", - сказал лидер партии. Он отметил, что такая мера направлена на поддержку тех семей, которые внесли вклад в демографическое развитие страны и испытывают повышенную нагрузку в связи с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей. Политик также напомнил о других инициативах партии по поддержке семей с детьми. Миронов уточнил, что в апреле этого года депутаты Госдумы от фракции СРЗП внесли законопроект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми, если их доход не превышает 3-4 МРОТ. "СРЗП предлагает сместить акцент государства с рождения первых детей на стимулирование многодетности и ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, чтоб за третьего ребенка родители получали маткапитал в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей", – рассказал депутат. Парламентарий считает, что высокая стоимость квартир и ипотечных кредитов не позволяет молодым семьям рожать детей, по этой причине "Справедливая Россия - За правду" предлагает установить поэтапное списание ипотеки в зависимости от числа детей в семье: 25% долга списывать после рождения первого ребенка, так же после второго и третьего, а после рождения четвертого ребенка ипотека должна полностью закрываться. "Для стимулирования рождаемости партия также предлагает запустить госпрограмму строительства жилья молодым семьям с детьми. Оно должно предоставляться на правах социального найма с возможностью перехода в собственность", – заключил Миронов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , сергей миронов, госдума