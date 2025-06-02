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В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей
В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей - 02.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T04:20+0300
2025-06-02T04:20+0300
2025-06-02T04:20+0300
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общество
экономика
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в 14 дней для многодетных родителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Настоящим законопроектом предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней работникам, имеющим трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предлагается предоставлять отпуск в удобное для работника время. Также предусматривается, что по письменному заявлению сотрудника отпуск может быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому отпуску либо использован отдельно - полностью или по частям. При этом проектом не допускается перенос указанного отпуска на следующий рабочий год.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная инициатива вносится в Госдуму для поддержки многодетных семей, в которых воспитывается трое или более детей.
"Цель инициативы – создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей", - сказал лидер партии.
Он отметил, что такая мера направлена на поддержку тех семей, которые внесли вклад в демографическое развитие страны и испытывают повышенную нагрузку в связи с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей.
Политик также напомнил о других инициативах партии по поддержке семей с детьми. Миронов уточнил, что в апреле этого года депутаты Госдумы от фракции СРЗП внесли законопроект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми, если их доход не превышает 3-4 МРОТ.
"СРЗП предлагает сместить акцент государства с рождения первых детей на стимулирование многодетности и ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, чтоб за третьего ребенка родители получали маткапитал в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей", – рассказал депутат.
Парламентарий считает, что высокая стоимость квартир и ипотечных кредитов не позволяет молодым семьям рожать детей, по этой причине "Справедливая Россия - За правду" предлагает установить поэтапное списание ипотеки в зависимости от числа детей в семье: 25% долга списывать после рождения первого ребенка, так же после второго и третьего, а после рождения четвертого ребенка ипотека должна полностью закрываться.
"Для стимулирования рождаемости партия также предлагает запустить госпрограмму строительства жилья молодым семьям с детьми. Оно должно предоставляться на правах социального найма с возможностью перехода в собственность", – заключил Миронов.
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ПРАЙМ
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бизнес, общество , сергей миронов, госдума
Бизнес, Общество , Экономика, Сергей Миронов, Госдума
В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей
В ГД внесут проект о дополнительном оплачиваемом отпуске для многодетных родителей
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в 14 дней для многодетных родителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Настоящим законопроектом предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней работникам, имеющим трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предлагается предоставлять отпуск в удобное для работника время. Также предусматривается, что по письменному заявлению сотрудника отпуск может быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому отпуску либо использован отдельно - полностью или по частям. При этом проектом не допускается перенос указанного отпуска на следующий рабочий год.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная инициатива вносится в Госдуму для поддержки многодетных семей, в которых воспитывается трое или более детей.
"Цель инициативы – создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей", - сказал лидер партии.
Он отметил, что такая мера направлена на поддержку тех семей, которые внесли вклад в демографическое развитие страны и испытывают повышенную нагрузку в связи с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей.
Политик также напомнил о других инициативах партии по поддержке семей с детьми. Миронов уточнил, что в апреле этого года депутаты Госдумы от фракции СРЗП внесли законопроект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми, если их доход не превышает 3-4 МРОТ.
"СРЗП предлагает сместить акцент государства с рождения первых детей на стимулирование многодетности и ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, чтоб за третьего ребенка родители получали маткапитал в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей", – рассказал депутат.
Парламентарий считает, что высокая стоимость квартир и ипотечных кредитов не позволяет молодым семьям рожать детей, по этой причине "Справедливая Россия - За правду" предлагает установить поэтапное списание ипотеки в зависимости от числа детей в семье: 25% долга списывать после рождения первого ребенка, так же после второго и третьего, а после рождения четвертого ребенка ипотека должна полностью закрываться.
"Для стимулирования рождаемости партия также предлагает запустить госпрограмму строительства жилья молодым семьям с детьми. Оно должно предоставляться на правах социального найма с возможностью перехода в собственность", – заключил Миронов.