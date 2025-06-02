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Генассамблея ООН проведет выборы председателя 80-й сессии - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Генассамблея ООН проведет выборы председателя 80-й сессии
Генассамблея ООН проведет выборы председателя 80-й сессии - 02.06.2025, ПРАЙМ
Генассамблея ООН проведет выборы председателя 80-й сессии
Генеральная ассамблея ООН в понедельник проведет выборы председателя 80-й сессии, единственным кандидатом на этот пост является экс-глава МИД ФРГ Анналена... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T00:55+0300
2025-06-02T00:55+0300
общество
рф
москва
украина
анналена бербок
мария захарова
владимир путин
нато
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ООН, 2 июн - ПРАЙМ. Генеральная ассамблея ООН в понедельник проведет выборы председателя 80-й сессии, единственным кандидатом на этот пост является экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, известная одиозной и русофобской риторикой. Нынешнюю 79-ю сессию возглавляет экс-премьер Камеруна Филемон Янг. Выборы нового председателя пройдут в понедельник, в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск). Сама же 80-я сессия ГА ООН стартует 9 сентября. Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам российского дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности Бербок. Полянский также в ходе интерактивного диалога с Бербок в Генассамблее ООН прямо заявил, что ее выдвижение - плевок в адрес Всемирной организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи. Кандидатуру Бербок на соответствующий пост критиковали и сами немцы: по данным мартовского опроса компании YouGov для агентства DPA, 57% немцев не поддерживают ее выдвижение. Бербок также известна своими резкими высказываниями о России. Так, она неоднократно призывала усилить санкционное давление на Москву. Кроме того, она беспричинно обвиняла РФ в отсутствии стремления к миру на Украине, а также в том, что целью Москвы якобы является втягивание НАТО в войну – все это несмотря на то, что РФ неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию на Украине и отсутствии каких-либо планов нападать на страны Североатлантического альянса. Бербок также запомнилась своими одиозными высказываниями. Одно из самых ярких - в феврале 2023 года, когда она заявила, что президент РФ Владимир Путин может повернуть свой политический курс на 360 градусов и якобы осчастливить таким образом весь мир.
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40
192
40
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общество , рф, москва, украина, анналена бербок, мария захарова, владимир путин, нато
Общество , РФ, МОСКВА, УКРАИНА, Анналена Бербок, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО
00:55 02.06.2025
 
Генассамблея ООН проведет выборы председателя 80-й сессии

Генассамблея ООН проведет выборы председателя 80-й сессии

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ООН, 2 июн - ПРАЙМ. Генеральная ассамблея ООН в понедельник проведет выборы председателя 80-й сессии, единственным кандидатом на этот пост является экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, известная одиозной и русофобской риторикой.
Нынешнюю 79-ю сессию возглавляет экс-премьер Камеруна Филемон Янг. Выборы нового председателя пройдут в понедельник, в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск). Сама же 80-я сессия ГА ООН стартует 9 сентября.
Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам российского дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности Бербок. Полянский также в ходе интерактивного диалога с Бербок в Генассамблее ООН прямо заявил, что ее выдвижение - плевок в адрес Всемирной организации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи.
Кандидатуру Бербок на соответствующий пост критиковали и сами немцы: по данным мартовского опроса компании YouGov для агентства DPA, 57% немцев не поддерживают ее выдвижение.
Бербок также известна своими резкими высказываниями о России. Так, она неоднократно призывала усилить санкционное давление на Москву.
Кроме того, она беспричинно обвиняла РФ в отсутствии стремления к миру на Украине, а также в том, что целью Москвы якобы является втягивание НАТО в войну – все это несмотря на то, что РФ неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию на Украине и отсутствии каких-либо планов нападать на страны Североатлантического альянса.
Бербок также запомнилась своими одиозными высказываниями. Одно из самых ярких - в феврале 2023 года, когда она заявила, что президент РФ Владимир Путин может повернуть свой политический курс на 360 градусов и якобы осчастливить таким образом весь мир.
 
ОбществоРФМОСКВАУКРАИНААнналена БербокМария ЗахароваВладимир ПутинНАТО
 
 
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