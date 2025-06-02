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Гейтс раскрыл, на что хочет потратить свое состояние - 02.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Гейтс раскрыл, на что хочет потратить свое состояние
Гейтс раскрыл, на что хочет потратить свое состояние - 02.06.2025, ПРАЙМ
Гейтс раскрыл, на что хочет потратить свое состояние
Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что намерен потратить большую часть своего состояния на развитие стран Африки. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T22:16+0300
2025-06-02T22:33+0300
экономика
билл гейтс
состояние
африка
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что намерен потратить большую часть своего состояния на развитие стран Африки. В начале мая Гейтс сообщил, что намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность через созданный им благотворительный фонд Gates Foundation. Гейтс добавил, что его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045 года – раньше, чем планировалось первоначально. "Недавно я заявил о намерении в ближайшие 20 лет потратить свое состояние на благотворительность. Большая часть этих средств будет потрачена на то, чтобы помочь вам справиться с вызовами здесь, в Африке", - заявил Гейтс на собрании Африканского союза, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте его фонда. В публикации отмечается, что главной целью этих пожертвований станет здравоохранение и благосостояние народов Африки.
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билл гейтс, состояние, африка
Экономика, Билл Гейтс, состояние, АФРИКА
22:16 02.06.2025 (обновлено: 22:33 02.06.2025)
 
Гейтс раскрыл, на что хочет потратить свое состояние

Гейтс заявил, что потратит большую часть своего состояния на развитие Африки

Билл Гейтс вновь в лидерах списка миллиардеров Forbes
Билл Гейтс вновь в лидерах списка миллиардеров Forbes
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что намерен потратить большую часть своего состояния на развитие стран Африки.
В начале мая Гейтс сообщил, что намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность через созданный им благотворительный фонд Gates Foundation. Гейтс добавил, что его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045 года – раньше, чем планировалось первоначально.
"Недавно я заявил о намерении в ближайшие 20 лет потратить свое состояние на благотворительность. Большая часть этих средств будет потрачена на то, чтобы помочь вам справиться с вызовами здесь, в Африке", - заявил Гейтс на собрании Африканского союза, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте его фонда.
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22 мая, 11:58
В публикации отмечается, что главной целью этих пожертвований станет здравоохранение и благосостояние народов Африки.
 
ЭкономикаБилл ГейтссостояниеАФРИКА
 
 
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