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Гейтс раскрыл, на что хочет потратить свое состояние

Гейтс раскрыл, на что хочет потратить свое состояние - 02.06.2025, ПРАЙМ

Гейтс раскрыл, на что хочет потратить свое состояние

Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что намерен потратить большую часть своего состояния на развитие стран Африки. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T22:16+0300

2025-06-02T22:16+0300

2025-06-02T22:33+0300

экономика

билл гейтс

состояние

африка

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что намерен потратить большую часть своего состояния на развитие стран Африки. В начале мая Гейтс сообщил, что намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность через созданный им благотворительный фонд Gates Foundation. Гейтс добавил, что его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045 года – раньше, чем планировалось первоначально. "Недавно я заявил о намерении в ближайшие 20 лет потратить свое состояние на благотворительность. Большая часть этих средств будет потрачена на то, чтобы помочь вам справиться с вызовами здесь, в Африке", - заявил Гейтс на собрании Африканского союза, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте его фонда. В публикации отмечается, что главной целью этих пожертвований станет здравоохранение и благосостояние народов Африки.

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билл гейтс, состояние, африка