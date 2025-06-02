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В Госдуме предложили разрешить тонировку на передних боковых стеклах

В Госдуме предложили разрешить тонировку на передних боковых стеклах - 02.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили разрешить тонировку на передних боковых стеклах

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается разрешить водителям автомобилей использовать... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T00:25+0300

2025-06-02T00:25+0300

2025-06-02T00:25+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается разрешить водителям автомобилей использовать тонировку на передних боковых стеклах при условии, что их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного техническим регламентом, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей. "Предлагается предоставить водителям возможность использования тонировки на передних боковых стеклах транспортных средств с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть с учетом предлагаемых изменений, административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42%", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что за нарушение данного требования законопроектом предлагается установить штраф в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, предлагается установить штраф в размере 3 тысяч рублей за управление автомобилем, на котором установлено ветровое стекло, в том числе покрытое прозрачными цветными пленками, светопропускание которого не соответствует установленному показателю светопропускания. В документе подчеркивается, что тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран, так как оно защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно воздействующих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, также оно исключает "ослепление" водителя солнечными лучами, кроме того, снижает температуру нагрева салона. По словам автора инициативы, законопроект подготовлен в целях создания более комфортных условий водителям, но при этом "сохраняется возможность осуществления контрольной функции уполномоченных органов".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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