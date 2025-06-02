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В МВД сообщили о новом порядке смены пароля на "Госуслугах"

В МВД сообщили о новом порядке смены пароля на "Госуслугах" - 02.06.2025, ПРАЙМ

В МВД сообщили о новом порядке смены пароля на "Госуслугах"

Первого июня вступило в силу нововведение, согласно которому специальный код для подтверждения операций на "Госуслугах" будет выслан только, если в этот момент... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T18:17+0300

2025-06-02T18:17+0300

2025-06-02T18:17+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Первого июня вступило в силу нововведение, согласно которому специальный код для подтверждения операций на "Госуслугах" будет выслан только, если в этот момент с телефона не совершается звонок, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "С 1 июня действует новый порядок смены пароля на портале "Госуслуг". Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок", - говорится в сообщении. Новый порядок, например, не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана, пояснили правоохранители.

https://1prime.ru/20250527/putin-857967213.html

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