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В МВД сообщили о новом порядке смены пароля на "Госуслугах" - 02.06.2025, ПРАЙМ
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В МВД сообщили о новом порядке смены пароля на "Госуслугах"
В МВД сообщили о новом порядке смены пароля на "Госуслугах" - 02.06.2025, ПРАЙМ
В МВД сообщили о новом порядке смены пароля на "Госуслугах"
Первого июня вступило в силу нововведение, согласно которому специальный код для подтверждения операций на "Госуслугах" будет выслан только, если в этот момент... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T18:17+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Первого июня вступило в силу нововведение, согласно которому специальный код для подтверждения операций на "Госуслугах" будет выслан только, если в этот момент с телефона не совершается звонок, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "С 1 июня действует новый порядок смены пароля на портале "Госуслуг". Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок", - говорится в сообщении. Новый порядок, например, не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана, пояснили правоохранители.
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мвд, пароль
МВД, пароль
18:17 02.06.2025
 
В МВД сообщили о новом порядке смены пароля на "Госуслугах"

В МВД рассказали о новом порядке смены пароля на "Госуслугах"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение Госуслуг
Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Первого июня вступило в силу нововведение, согласно которому специальный код для подтверждения операций на "Госуслугах" будет выслан только, если в этот момент с телефона не совершается звонок, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"С 1 июня действует новый порядок смены пароля на портале "Госуслуг". Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок", - говорится в сообщении.
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27 мая, 15:55
Новый порядок, например, не позволяет получить неправомерный доступ, используя схемы с демонстрацией экрана, пояснили правоохранители.
 
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