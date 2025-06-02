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Стоимость иены растет к доллару после выхода статданных по экономике Японии - 02.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250602/iena-858116834.html
Стоимость иены растет к доллару после выхода статданных по экономике Японии
Стоимость иены растет к доллару после выхода статданных по экономике Японии - 02.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость иены растет к доллару после выхода статданных по экономике Японии
Стоимость иены растет к доллару в понедельник утром после выхода статистики по композитному индексу деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг в... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T09:26+0300
2025-06-02T09:26+0300
экономика
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Стоимость иены растет к доллару в понедельник утром после выхода статистики по композитному индексу деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.06 мск курс доллара к иене снижался до 143,36 иены с уровня прошлого закрытия 144,06 иены за доллар. Курс евро к доллару по состоянию на 9.06 мск поднимался до 1,1381 доллара с 1,1348 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 99,12 пункта. Согласно окончательной оценке композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Японии, показатель вырос до 49,4 пункта в мае с 48,7 пункта в предыдущем месяце. Инвесторы ждут данных по экономике США. В понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные по индексу активности в промышленности США. Аналитики предполагают, что в мае показатель вырос до уровня в 49,5% с 48,7% в предыдущем месяце.
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иена, доллар сша, рынок, торги, япония
Экономика, иена, Доллар США, Рынок, Торги, ЯПОНИЯ
09:26 02.06.2025
 
Стоимость иены растет к доллару после выхода статданных по экономике Японии

Иена дорожает к доллару в понедельник после выхода статистики по японской экономике

© fotolia.com / torsakarin%Иена
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© fotolia.com / torsakarin
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Стоимость иены растет к доллару в понедельник утром после выхода статистики по композитному индексу деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.06 мск курс доллара к иене снижался до 143,36 иены с уровня прошлого закрытия 144,06 иены за доллар.
Курс евро к доллару по состоянию на 9.06 мск поднимался до 1,1381 доллара с 1,1348 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 99,12 пункта.
Согласно окончательной оценке композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Японии, показатель вырос до 49,4 пункта в мае с 48,7 пункта в предыдущем месяце.
Инвесторы ждут данных по экономике США. В понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные по индексу активности в промышленности США. Аналитики предполагают, что в мае показатель вырос до уровня в 49,5% с 48,7% в предыдущем месяце.
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