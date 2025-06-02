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Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в минусе
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в минусе - 02.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T19:27+0300
2025-06-02T19:27+0300
2025-06-02T19:27+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,02% - до 8 773,26 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,19% - до 7 737,2 пункта, немецкий DAX - на 0,28% - до 23 930,67 пункта. Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации вокруг торговой политики США. В воскресенье глава американского минторга Говард Латник сообщил, что президент страны Дональд Трамп не собирается продлевать в начале июля временную паузу на действие повышенных импортных пошлин против большинства торговых партнеров страны, введенную ранее на срок 90 дней. Кроме того, в субботу Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. В понедельник была опубликована европейская макростатистика. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в мае вырос до максимума почти за три года в 49,4 пункта с 49 пунктов месяцем ранее. Во вторник станет известна предварительная оценка о потребительских ценах в странах европейского валютного блока. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция замедлилась до 2% с 2,2% в апреле.
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европа, фондовые индексы, снижение
Экономика, ЕВРОПА, фондовые индексы, снижение
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в минусе
Фондовые индексы Европы преимущественно снизились
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,02% - до 8 773,26 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,19% - до 7 737,2 пункта, немецкий DAX - на 0,28% - до 23 930,67 пункта.
Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации вокруг торговой политики США. В воскресенье глава американского минторга Говард Латник сообщил, что президент страны Дональд Трамп не собирается продлевать в начале июля временную паузу на действие повышенных импортных пошлин против большинства торговых партнеров страны, введенную ранее на срок 90 дней.
Кроме того, в субботу Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
Фондовые индексы АТР падают после выхода статистики по Австралии и Японии
В понедельник была опубликована европейская макростатистика. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в мае вырос до максимума почти за три года в 49,4 пункта с 49 пунктов месяцем ранее.
Во вторник станет известна предварительная оценка о потребительских ценах в странах европейского валютного блока. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция замедлилась до 2% с 2,2% в апреле.