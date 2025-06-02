https://1prime.ru/20250602/investitsii-858059648.html

Финансист предупредила о вложениях, которые грозят потерей денег

Финансист предупредила о вложениях, которые грозят потерей денег - 02.06.2025, ПРАЙМ

Финансист предупредила о вложениях, которые грозят потерей денег

Участие в стартапах и предложениях с обещанием быстрого заработка может привести к потере денежных средств. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T03:03+0300

2025-06-02T03:03+0300

2025-06-02T03:03+0300

финансы

финансовые операции

деньги

инвестиции

стартап

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1e/858061810_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_5d07f9f173436f26b01ddc79fd515e7c.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Участие в стартапах и предложениях с обещанием быстрого заработка может привести к потере денежных средств. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.По ее словам, стоит быть осторожнее с предложениями, которые обещают быстрый и большой заработок на инвестициях. Речь может идти о мошеннической схеме и человек рискует лишиться всех вложенных денег.Еще один рисковый вид вложений - стартапы."У нас есть инвестиционные площадки, где стартаперы могут собирать денежные средства и там искать себе возможность по привлечению капитала. Но такие проекты всегда нужно очень тщательно проверять и анализировать их эффективность. Достаточно часто стартапы могут быть невыгодными, убыточными и быстро схлопнуться, до того как инвестор вернет хоть какие-то средства", - говорит Ермилова.Рисковым может быть участие в товарном бизнесе. Предположим, человек производит продукцию либо приобретает ее за границей для дальнейшей продажи, но недостаточно качественно просчитывает ценовую политику, логистику либо рыночный спрос.“Тогда есть вероятность, что продукция не будет продаваться так, как он рассчитывал, и инвестиции окажутся убыточными", - рассказала Ермилова.

https://1prime.ru/20250529/ukraina-857960980.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, финансовые операции, деньги, инвестиции, стартап