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Финансист предупредила о вложениях, которые грозят потерей денег - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Финансист предупредила о вложениях, которые грозят потерей денег
Финансист предупредила о вложениях, которые грозят потерей денег - 02.06.2025, ПРАЙМ
Финансист предупредила о вложениях, которые грозят потерей денег
Участие в стартапах и предложениях с обещанием быстрого заработка может привести к потере денежных средств. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T03:03+0300
2025-06-02T03:03+0300
финансы
финансовые операции
деньги
инвестиции
стартап
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Участие в стартапах и предложениях с обещанием быстрого заработка может привести к потере денежных средств. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.По ее словам, стоит быть осторожнее с предложениями, которые обещают быстрый и большой заработок на инвестициях. Речь может идти о мошеннической схеме и человек рискует лишиться всех вложенных денег.Еще один рисковый вид вложений - стартапы."У нас есть инвестиционные площадки, где стартаперы могут собирать денежные средства и там искать себе возможность по привлечению капитала. Но такие проекты всегда нужно очень тщательно проверять и анализировать их эффективность. Достаточно часто стартапы могут быть невыгодными, убыточными и быстро схлопнуться, до того как инвестор вернет хоть какие-то средства", - говорит Ермилова.Рисковым может быть участие в товарном бизнесе. Предположим, человек производит продукцию либо приобретает ее за границей для дальнейшей продажи, но недостаточно качественно просчитывает ценовую политику, логистику либо рыночный спрос.“Тогда есть вероятность, что продукция не будет продаваться так, как он рассчитывал, и инвестиции окажутся убыточными", - рассказала Ермилова.
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финансы, финансовые операции, деньги, инвестиции, стартап
Финансы, финансовые операции, деньги, инвестиции, стартап
03:03 02.06.2025
 
Финансист предупредила о вложениях, которые грозят потерей денег

Финансист Ермилова: некоторые виды инвестиций могут привести к потере денег

© РИА Новости . Сгенерировано ИИБизнесмен теряет деньги
Бизнесмен теряет деньги - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Участие в стартапах и предложениях с обещанием быстрого заработка может привести к потере денежных средств. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.
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По ее словам, стоит быть осторожнее с предложениями, которые обещают быстрый и большой заработок на инвестициях. Речь может идти о мошеннической схеме и человек рискует лишиться всех вложенных денег.
Еще один рисковый вид вложений - стартапы.
"У нас есть инвестиционные площадки, где стартаперы могут собирать денежные средства и там искать себе возможность по привлечению капитала. Но такие проекты всегда нужно очень тщательно проверять и анализировать их эффективность. Достаточно часто стартапы могут быть невыгодными, убыточными и быстро схлопнуться, до того как инвестор вернет хоть какие-то средства", - говорит Ермилова.
Рисковым может быть участие в товарном бизнесе. Предположим, человек производит продукцию либо приобретает ее за границей для дальнейшей продажи, но недостаточно качественно просчитывает ценовую политику, логистику либо рыночный спрос.
“Тогда есть вероятность, что продукция не будет продаваться так, как он рассчитывал, и инвестиции окажутся убыточными", - рассказала Ермилова.
 
Финансыфинансовые операцииденьгиинвестициистартап
 
 
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