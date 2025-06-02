https://1prime.ru/20250602/japonija-858107804.html

Япония надеется на позитивную реакцию России на ситуацию на Украине

Япония надеется на позитивную реакцию России на ситуацию на Украине - 02.06.2025, ПРАЙМ

Япония надеется на позитивную реакцию России на ситуацию на Украине

Правительство Японии продолжит внимательно отслеживать ситуацию вокруг Украины и надеется на позитивную реакцию России для скорейшего полного прекращения огня,... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T07:12+0300

2025-06-02T07:12+0300

2025-06-02T07:12+0300

экономика

мировая экономика

россия

стамбул

рф

украина

владимир мединский

сергей лавров

василий небензя

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858107804.jpg?1748837522

ТОКИО, 2 июн – ПРАЙМ. Правительство Японии продолжит внимательно отслеживать ситуацию вокруг Украины и надеется на позитивную реакцию России для скорейшего полного прекращения огня, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, отвечая на вопрос о запланированном на понедельник втором раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле. "Мы искренне надеемся, что Россия отреагирует позитивно, в том числе на основе обмена мнениями в ходе данных переговоров, в целях скорейшего и полного прекращения огня и, в конечном итоге, установления справедливого и прочного мира. Мы продолжим с большим интересом следить за ситуацией и тесно сотрудничать с международным сообществом", - подчеркнул он. Ранее источник сообщил РИА Новости, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры. При этом источник в турецком МИД заявил агентству, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Тема предстоящих переговоров пока широко не освещается в японских СМИ. Лишь несколько крупных телеканалов – NHK и FNN – дали анонсы, где были сухо перечислены факты. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя. Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

стамбул

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, стамбул, рф, украина, владимир мединский, сергей лавров, василий небензя, мид, мид рф, оон