https://1prime.ru/20250602/japonija-858107804.html
Япония надеется на позитивную реакцию России на ситуацию на Украине
Япония надеется на позитивную реакцию России на ситуацию на Украине - 02.06.2025, ПРАЙМ
Япония надеется на позитивную реакцию России на ситуацию на Украине
Правительство Японии продолжит внимательно отслеживать ситуацию вокруг Украины и надеется на позитивную реакцию России для скорейшего полного прекращения огня,... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T07:12+0300
2025-06-02T07:12+0300
2025-06-02T07:12+0300
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ТОКИО, 2 июн – ПРАЙМ. Правительство Японии продолжит внимательно отслеживать ситуацию вокруг Украины и надеется на позитивную реакцию России для скорейшего полного прекращения огня, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, отвечая на вопрос о запланированном на понедельник втором раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле.
"Мы искренне надеемся, что Россия отреагирует позитивно, в том числе на основе обмена мнениями в ходе данных переговоров, в целях скорейшего и полного прекращения огня и, в конечном итоге, установления справедливого и прочного мира. Мы продолжим с большим интересом следить за ситуацией и тесно сотрудничать с международным сообществом", - подчеркнул он.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры. При этом источник в турецком МИД заявил агентству, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
Тема предстоящих переговоров пока широко не освещается в японских СМИ. Лишь несколько крупных телеканалов – NHK и FNN – дали анонсы, где были сухо перечислены факты.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, Стамбул, РФ, УКРАИНА, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Василий Небензя, МИД, МИД РФ, ООН
Япония надеется на позитивную реакцию России на ситуацию на Украине
Правительство Японии надеется на позитивную реакцию России для прекращения огня
ТОКИО, 2 июн – ПРАЙМ. Правительство Японии продолжит внимательно отслеживать ситуацию вокруг Украины и надеется на позитивную реакцию России для скорейшего полного прекращения огня, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, отвечая на вопрос о запланированном на понедельник втором раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле.
"Мы искренне надеемся, что Россия отреагирует позитивно, в том числе на основе обмена мнениями в ходе данных переговоров, в целях скорейшего и полного прекращения огня и, в конечном итоге, установления справедливого и прочного мира. Мы продолжим с большим интересом следить за ситуацией и тесно сотрудничать с международным сообществом", - подчеркнул он.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры. При этом источник в турецком МИД заявил агентству, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
Тема предстоящих переговоров пока широко не освещается в японских СМИ. Лишь несколько крупных телеканалов – NHK и FNN – дали анонсы, где были сухо перечислены факты.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.