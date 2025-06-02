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Китай обвинил США в подрыве консенсуса на переговорах с США
Китай обвинил США в подрыве консенсуса на переговорах с США - 02.06.2025, ПРАЙМ
Китай обвинил США в подрыве консенсуса на переговорах с США
США подрывают консенсус, достигнутый на торгово-экономических переговорах с Китаем в Женеве, это вредит законным правам и интересам Пекина, заявило в... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T05:02+0300
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ПЕКИН, 2 июн – ПРАЙМ. США подрывают консенсус, достигнутый на торгово-экономических переговорах с Китаем в Женеве, это вредит законным правам и интересам Пекина, заявило в понедельник министерство коммерции КНР.
Китай и США ранее сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна была вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
"Двенадцатого мая, после того как Китай и США опубликовали "Совместное заявление по итогам китайско-американских женевских торгово-экономических переговоров", Китай в соответствии с договоренностями, достигнутыми в совместном заявлении, отменил или приостановил действие соответствующих таможенных пошлин и нетарифных мер, принятых в ответ на "взаимные пошлины" США", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что Китай ответственно относится к договоренностям, достигнутым на Женевских торгово-экономических переговорах, серьезно их воспринимает, строго реализует и активно отстаивает.
"С другой стороны, США последовательно ввели ряд дискриминационных ограничительных мер против Китая после женевских торгово-экономических переговоров, включая выпуск руководства по экспортному контролю чипов ИИ, прекращение продаж программного обеспечения для проектирования чипов Китаю и объявление об аннулировании китайских студенческих виз", - указали в минкоммерции КНР.
Отмечается, что "подобные действия серьезно нарушают консенсус, достигнутый главами двух государств в ходе телефонного разговора 17 января, серьезно подрывают существующие договоренности женевских торгово-экономических переговоров и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
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мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп
Китай обвинил США в подрыве консенсуса на переговорах с США
Минкоммерции Китая: США подрывают консенсус, достигнутый на переговорах с Пекином
ПЕКИН, 2 июн – ПРАЙМ. США подрывают консенсус, достигнутый на торгово-экономических переговорах с Китаем в Женеве, это вредит законным правам и интересам Пекина, заявило в понедельник министерство коммерции КНР.
Китай и США ранее сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна была вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
"Двенадцатого мая, после того как Китай и США опубликовали "Совместное заявление по итогам китайско-американских женевских торгово-экономических переговоров", Китай в соответствии с договоренностями, достигнутыми в совместном заявлении, отменил или приостановил действие соответствующих таможенных пошлин и нетарифных мер, принятых в ответ на "взаимные пошлины" США", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что Китай ответственно относится к договоренностям, достигнутым на Женевских торгово-экономических переговорах, серьезно их воспринимает, строго реализует и активно отстаивает.
"С другой стороны, США последовательно ввели ряд дискриминационных ограничительных мер против Китая после женевских торгово-экономических переговоров, включая выпуск руководства по экспортному контролю чипов ИИ, прекращение продаж программного обеспечения для проектирования чипов Китаю и объявление об аннулировании китайских студенческих виз", - указали в минкоммерции КНР.
Отмечается, что "подобные действия серьезно нарушают консенсус, достигнутый главами двух государств в ходе телефонного разговора 17 января, серьезно подрывают существующие договоренности женевских торгово-экономических переговоров и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.