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Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей

Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей - 02.06.2025, ПРАЙМ

Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей

Китай отвергает необоснованные обвинения США в нарушении договоренностей, достигнутых в ходе торгово-экономических переговоров в Женеве, заявили в понедельник в | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T05:11+0300

2025-06-02T05:11+0300

2025-06-02T05:11+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

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ПЕКИН, 2 июн – ПРАЙМ. Китай отвергает необоснованные обвинения США в нарушении договоренностей, достигнутых в ходе торгово-экономических переговоров в Женеве, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. Китай и США ранее сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. "США в одностороннем порядке непрерывно провоцируют торгово-экономические трения, усугубляя неопределенность и нестабильность двусторонних торгово-экономических отношений. Вместо того чтобы задуматься о себе, они переложили вину и безосновательно обвинили Китай в нарушении договоренностей, что серьезно противоречит фактам", - заявили в ведомстве. Подчеркивается, что "Китай решительно отвергает необоснованные обвинения". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.

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мировая экономика, китай, сша, женева, дональд трамп