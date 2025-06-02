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Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей
Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей - 02.06.2025, ПРАЙМ
Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей
Китай отвергает необоснованные обвинения США в нарушении договоренностей, достигнутых в ходе торгово-экономических переговоров в Женеве, заявили в понедельник в | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T05:11+0300
2025-06-02T05:11+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
женева
дональд трамп
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ПЕКИН, 2 июн – ПРАЙМ. Китай отвергает необоснованные обвинения США в нарушении договоренностей, достигнутых в ходе торгово-экономических переговоров в Женеве, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. Китай и США ранее сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. "США в одностороннем порядке непрерывно провоцируют торгово-экономические трения, усугубляя неопределенность и нестабильность двусторонних торгово-экономических отношений. Вместо того чтобы задуматься о себе, они переложили вину и безосновательно обвинили Китай в нарушении договоренностей, что серьезно противоречит фактам", - заявили в ведомстве. Подчеркивается, что "Китай решительно отвергает необоснованные обвинения". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
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мировая экономика, китай, сша, женева, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ЖЕНЕВА, Дональд Трамп
05:11 02.06.2025
 
Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей

Минкоммерции Китая: Китай отвергает обвинения США в нарушении договоренностей

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ПЕКИН, 2 июн – ПРАЙМ. Китай отвергает необоснованные обвинения США в нарушении договоренностей, достигнутых в ходе торгово-экономических переговоров в Женеве, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.
Китай и США ранее сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
"США в одностороннем порядке непрерывно провоцируют торгово-экономические трения, усугубляя неопределенность и нестабильность двусторонних торгово-экономических отношений. Вместо того чтобы задуматься о себе, они переложили вину и безосновательно обвинили Китай в нарушении договоренностей, что серьезно противоречит фактам", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что "Китай решительно отвергает необоснованные обвинения".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАЖЕНЕВАДональд Трамп
 
 
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