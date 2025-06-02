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Китай призвал США двигаться навстречу, если США вредят его интересам
Китай призвал США двигаться навстречу, если США вредят его интересам - 02.06.2025, ПРАЙМ
Китай призвал США двигаться навстречу, если США вредят его интересам
Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T05:17+0300
2025-06-02T05:17+0300
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ПЕКИН, 2 июн – ПРАЙМ. Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.
Китай и США ранее сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
В министерстве коммерции КНР заявили, что совместное заявление по итогам китайско-американских женевских торгово-экономических переговоров стало важным консенсусом, достигнутым обеими сторонами на принципах взаимного уважения и равноправных консультаций, и это результат, который был достигнут с трудом.
"Мы призываем США двигаться Китаю навстречу, немедленно исправить соответствующие ошибочные действия, совместно защищать договоренности, достигнутые на женевских торгово-экономических переговорах и содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений", - подчеркнули в министерстве коммерции КНР.
Вместе с тем указывается, что в случае, "если США будут настаивать на своем и продолжать наносить ущерб интересам Китая, КНР продолжит решительно принимать эффективные меры для защиты своих законных прав и интересов".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
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мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп
Китай призвал США двигаться навстречу, если США вредят его интересам
Минкоммерции КНР: Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его интересам
ПЕКИН, 2 июн – ПРАЙМ. Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.
Китай и США ранее сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
В министерстве коммерции КНР заявили, что совместное заявление по итогам китайско-американских женевских торгово-экономических переговоров стало важным консенсусом, достигнутым обеими сторонами на принципах взаимного уважения и равноправных консультаций, и это результат, который был достигнут с трудом.
"Мы призываем США двигаться Китаю навстречу, немедленно исправить соответствующие ошибочные действия, совместно защищать договоренности, достигнутые на женевских торгово-экономических переговорах и содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений", - подчеркнули в министерстве коммерции КНР.
Вместе с тем указывается, что в случае, "если США будут настаивать на своем и продолжать наносить ущерб интересам Китая, КНР продолжит решительно принимать эффективные меры для защиты своих законных прав и интересов".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.