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КНДР осудила доклад MSMT о сотрудничестве с Россией - 02.06.2025, ПРАЙМ
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КНДР осудила доклад MSMT о сотрудничестве с Россией
КНДР осудила доклад MSMT о сотрудничестве с Россией - 02.06.2025, ПРАЙМ
КНДР осудила доклад MSMT о сотрудничестве с Россией
МИД КНДР осудил доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) о сотрудничестве страны с РФ как нарушающий суверенитет, предупредив о последствиях,... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T06:32+0300
2025-06-02T06:32+0300
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СЕУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. МИД КНДР осудил доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) о сотрудничестве страны с РФ как нарушающий суверенитет, предупредив о последствиях, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Первый отчет MSMT, посвященный военному сотрудничеству между КНДР и Россией, которое, по мнению группы, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, был опубликован 29 мая. В заявлении для прессы начальника отдела по внешней политике МИД КНДР выражена серьезная озабоченность по этому поводу и предупреждение о негативных последствиях. "Враждебные действия "Многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР" - призрачной группы, не имеющей никакой законности по основаниям существования и цели, являются грубым нарушением принципов международного права, основой которых являются суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела", - заявили в МИД. По мнению ведомства, КНДР имеет право принять "мощные ответны меры" в защиту своих прав и интересов от такого "свирепого нарушения суверенитета и вмешательства" во внутренние дела. МИД подчеркивает, что "никто не наделял" США и их союзников полномочиями оценивать законные отношения между суверенными государствами и обвинять их в чем-то. "Существование и деятельность "Многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР" должны быть поставлены под вопрос и отвергнуты", - говорится в заявлении. MSMT была создана в октябре 2024 года 11 странами, включая США, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и Германию, после того как Россия наложила вето на продление мандата предыдущей группы экспертов ООН по санкциям в отношении КНДР. "Многосторонняя группа мониторинга за санкциями в отношении КНДР", сфабрикованная 11 странами, враждебно настроенными по отношению к КНДР и РФ, является политическим инструментом, последовательно действующим в пользу геополитических интересов Запада, и не имеет никакого основания для расследования применения суверенных прав других стран", - пишет МИД КНДР. Отмечается, что военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой, нацеленное на защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государств, а также на гарантию мира и стабильности в евразийском регионе, является применением законных суверенных прав согласно статье 51 Устава ООН, которое дает право "на индивидуальную или коллективную самооборону". Кроме того, в статье 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ говорится об оказании военной и иной помощи в случае, когда одна из сторон подвергнется вооруженному нападению. "Наши усилия по защите достоинства, прав и интересов государства не будут зависеть от чьего-либо предвзятого взгляда и злобных обвинений", - заключил МИД КНДР.
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40
192
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мировая экономика, россия, кндр, рф, сша, мид, оон
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КНДР, РФ, США, МИД, ООН
06:32 02.06.2025
 
КНДР осудила доклад MSMT о сотрудничестве с Россией

МИД КНДР осудил доклад MSMT о сотрудничестве с Россией как нарушающий суверенитет

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СЕУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. МИД КНДР осудил доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) о сотрудничестве страны с РФ как нарушающий суверенитет, предупредив о последствиях, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Первый отчет MSMT, посвященный военному сотрудничеству между КНДР и Россией, которое, по мнению группы, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, был опубликован 29 мая.
В заявлении для прессы начальника отдела по внешней политике МИД КНДР выражена серьезная озабоченность по этому поводу и предупреждение о негативных последствиях.
"Враждебные действия "Многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР" - призрачной группы, не имеющей никакой законности по основаниям существования и цели, являются грубым нарушением принципов международного права, основой которых являются суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела", - заявили в МИД.
По мнению ведомства, КНДР имеет право принять "мощные ответны меры" в защиту своих прав и интересов от такого "свирепого нарушения суверенитета и вмешательства" во внутренние дела.
МИД подчеркивает, что "никто не наделял" США и их союзников полномочиями оценивать законные отношения между суверенными государствами и обвинять их в чем-то.
"Существование и деятельность "Многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР" должны быть поставлены под вопрос и отвергнуты", - говорится в заявлении.
MSMT была создана в октябре 2024 года 11 странами, включая США, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и Германию, после того как Россия наложила вето на продление мандата предыдущей группы экспертов ООН по санкциям в отношении КНДР.
"Многосторонняя группа мониторинга за санкциями в отношении КНДР", сфабрикованная 11 странами, враждебно настроенными по отношению к КНДР и РФ, является политическим инструментом, последовательно действующим в пользу геополитических интересов Запада, и не имеет никакого основания для расследования применения суверенных прав других стран", - пишет МИД КНДР.
Отмечается, что военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой, нацеленное на защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государств, а также на гарантию мира и стабильности в евразийском регионе, является применением законных суверенных прав согласно статье 51 Устава ООН, которое дает право "на индивидуальную или коллективную самооборону". Кроме того, в статье 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ говорится об оказании военной и иной помощи в случае, когда одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.
"Наши усилия по защите достоинства, прав и интересов государства не будут зависеть от чьего-либо предвзятого взгляда и злобных обвинений", - заключил МИД КНДР.
 
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