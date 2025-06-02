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Аксенов отметил рост турпотока в Крым с начала 2025 года на 17%
Аксенов отметил рост турпотока в Крым с начала 2025 года на 17% - 02.06.2025, ПРАЙМ
Аксенов отметил рост турпотока в Крым с начала 2025 года на 17%
В Крыму с начала года отдохнули более 1,5 миллионов туристов, это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T11:47+0300
2025-06-02T11:47+0300
2025-06-02T11:47+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – ПРАЙМ. В Крыму с начала года отдохнули более 1,5 миллионов туристов, это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. "С начала года в Крыму отдохнуло более полутора миллионов туристов. Это на 17% выше уровня аналогичного периода 2024 года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, средний уровень загрузки коллективных средств размещения в мае составил 53,3 %, что на 6,5 % выше прошлогоднего показателя.
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туризм, крым, сергей аксенов, путешествия
Туризм, КРЫМ, Сергей Аксенов, путешествия
Аксенов отметил рост турпотока в Крым с начала 2025 года на 17%
Аксенов: с начала года в Крыму отдохнули более 1,5 миллионов туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – ПРАЙМ. В Крыму с начала года отдохнули более 1,5 миллионов туристов, это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"С начала года в Крыму отдохнуло более полутора миллионов туристов. Это на 17% выше уровня аналогичного периода 2024 года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, средний уровень загрузки коллективных средств размещения в мае составил 53,3 %, что на 6,5 % выше прошлогоднего показателя.
АТОР ожидает рост турпотока в Россию этим летом