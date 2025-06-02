https://1prime.ru/20250602/krym-858125060.html

Аксенов отметил рост турпотока в Крым с начала 2025 года на 17%

Аксенов отметил рост турпотока в Крым с начала 2025 года на 17% - 02.06.2025, ПРАЙМ

Аксенов отметил рост турпотока в Крым с начала 2025 года на 17%

В Крыму с начала года отдохнули более 1,5 миллионов туристов, это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T11:47+0300

2025-06-02T11:47+0300

2025-06-02T11:47+0300

туризм

крым

сергей аксенов

путешествия

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/55/842295599_0:96:3186:1888_1920x0_80_0_0_bd1391d3f9eaab146cf6931806160ae3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – ПРАЙМ. В Крыму с начала года отдохнули более 1,5 миллионов туристов, это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. "С начала года в Крыму отдохнуло более полутора миллионов туристов. Это на 17% выше уровня аналогичного периода 2024 года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, средний уровень загрузки коллективных средств размещения в мае составил 53,3 %, что на 6,5 % выше прошлогоднего показателя.

https://1prime.ru/20250530/ator-858060529.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, крым, сергей аксенов, путешествия