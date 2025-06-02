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На Курилах провели испытания по доставке лекарств с помощью дронов
На Курилах провели испытания по доставке лекарств с помощью дронов - 02.06.2025, ПРАЙМ
На Курилах провели испытания по доставке лекарств с помощью дронов
Специалисты провели серию испытаний по применению беспилотников для доставки медикаментов в труднодоступные районы на курильском острове Итуруп, сообщает... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T08:50+0300
2025-06-02T08:50+0300
2025-06-02T08:50+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – ПРАЙМ. Специалисты провели серию испытаний по применению беспилотников для доставки медикаментов в труднодоступные районы на курильском острове Итуруп, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. "Тестирование осуществили сотрудники научно-производственного центра "Крылья Сахалина". Проверка выполнялась на маршруте райцентр Курильск – село Горячие Ключи и обратно. Путь по земле занимает около часа, в зимой больше из-за сложного состояния местных дорог. Однако использование БПЛА позволило сократить время доставки лекарств до 22 минут. Испытания прошли штатно, подтвердив возможность эффективного использования данной технологии для нужд здравоохранения на Курилах", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, новая технология доставки медикаментов на Курилах апробирована по поручению губернатора Валерия Лимаренко после его встречи с населением Курильска. "Испытательные полеты дронов показали, что их применение для нужд медицины выходит на новый уровень", – цитирует пресс-служба зампреда регионального правительства Вячеслава Аленькова.
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технологии, общество , южно-сахалинск, дроны, медицина
Технологии, Общество , Южно-Сахалинск, дроны, медицина
На Курилах провели испытания по доставке лекарств с помощью дронов
На Курилах провели испытания беспилотников для доставки лекарств в труднодоступные районы
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – ПРАЙМ. Специалисты провели серию испытаний по применению беспилотников для доставки медикаментов в труднодоступные районы на курильском острове Итуруп, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Тестирование осуществили сотрудники научно-производственного центра "Крылья Сахалина". Проверка выполнялась на маршруте райцентр Курильск – село Горячие Ключи и обратно. Путь по земле занимает около часа, в зимой больше из-за сложного состояния местных дорог. Однако использование БПЛА позволило сократить время доставки лекарств до 22 минут. Испытания прошли штатно, подтвердив возможность эффективного использования данной технологии для нужд здравоохранения на Курилах", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, новая технология доставки медикаментов на Курилах апробирована по поручению губернатора Валерия Лимаренко после его встречи с населением Курильска.
"Испытательные полеты дронов показали, что их применение для нужд медицины выходит на новый уровень", – цитирует пресс-служба зампреда регионального правительства Вячеслава Аленькова.
Разработанные ИИ лекарства могут скоро появиться на рынке, считает эксперт