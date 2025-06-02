Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Курилах провели испытания по доставке лекарств с помощью дронов - 02.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250602/kurily-858109226.html
На Курилах провели испытания по доставке лекарств с помощью дронов
На Курилах провели испытания по доставке лекарств с помощью дронов - 02.06.2025, ПРАЙМ
На Курилах провели испытания по доставке лекарств с помощью дронов
Специалисты провели серию испытаний по применению беспилотников для доставки медикаментов в труднодоступные районы на курильском острове Итуруп, сообщает... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T08:50+0300
2025-06-02T08:50+0300
технологии
общество
южно-сахалинск
дроны
медицина
https://cdnn.1prime.ru/img/76220/76/762207665_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ec81e9d8189d392e4317e53a0d6496d3.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – ПРАЙМ. Специалисты провели серию испытаний по применению беспилотников для доставки медикаментов в труднодоступные районы на курильском острове Итуруп, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. "Тестирование осуществили сотрудники научно-производственного центра "Крылья Сахалина". Проверка выполнялась на маршруте райцентр Курильск – село Горячие Ключи и обратно. Путь по земле занимает около часа, в зимой больше из-за сложного состояния местных дорог. Однако использование БПЛА позволило сократить время доставки лекарств до 22 минут. Испытания прошли штатно, подтвердив возможность эффективного использования данной технологии для нужд здравоохранения на Курилах", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, новая технология доставки медикаментов на Курилах апробирована по поручению губернатора Валерия Лимаренко после его встречи с населением Курильска. "Испытательные полеты дронов показали, что их применение для нужд медицины выходит на новый уровень", – цитирует пресс-служба зампреда регионального правительства Вячеслава Аленькова.
https://1prime.ru/20250522/ii--857817077.html
южно-сахалинск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76220/76/762207665_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d1afdf93452973ff4ef3a56d0fdb054d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , южно-сахалинск, дроны, медицина
Технологии, Общество , Южно-Сахалинск, дроны, медицина
08:50 02.06.2025
 
На Курилах провели испытания по доставке лекарств с помощью дронов

На Курилах провели испытания беспилотников для доставки лекарств в труднодоступные районы

© fotolia.com / nikesidoroffТаблетки.
Таблетки. - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© fotolia.com / nikesidoroff
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – ПРАЙМ. Специалисты провели серию испытаний по применению беспилотников для доставки медикаментов в труднодоступные районы на курильском острове Итуруп, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Тестирование осуществили сотрудники научно-производственного центра "Крылья Сахалина". Проверка выполнялась на маршруте райцентр Курильск – село Горячие Ключи и обратно. Путь по земле занимает около часа, в зимой больше из-за сложного состояния местных дорог. Однако использование БПЛА позволило сократить время доставки лекарств до 22 минут. Испытания прошли штатно, подтвердив возможность эффективного использования данной технологии для нужд здравоохранения на Курилах", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, новая технология доставки медикаментов на Курилах апробирована по поручению губернатора Валерия Лимаренко после его встречи с населением Курильска.
"Испытательные полеты дронов показали, что их применение для нужд медицины выходит на новый уровень", – цитирует пресс-служба зампреда регионального правительства Вячеслава Аленькова.
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Разработанные ИИ лекарства могут скоро появиться на рынке, считает эксперт
22 мая, 11:22
 
ТехнологииОбществоЮжно-Сахалинскдронымедицина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала