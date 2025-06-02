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Лукашенко вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпинем - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпинем
Лукашенко вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпинем - 02.06.2025, ПРАЙМ
Лукашенко вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпинем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Китай, где будет находиться с визитом со 2 по 4 июня, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем,... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T09:09+0300
2025-06-02T09:11+0300
политика
китай
белоруссия
александр лукашенко
си цзиньпин
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МИНСК, 2 июн - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Китай, где будет находиться с визитом со 2 по 4 июня, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого"."В Пекине пройдет традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с председателем КНР. Сначала в формате "один на один", а затем в неформальной обстановке Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, как планируется, обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив", - говорится в сообщении.В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества. Программой визита запланирован и ряд других переговоров и встреч, говорится в сообщении.
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китай
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китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин
Политика, КИТАЙ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
09:09 02.06.2025 (обновлено: 09:11 02.06.2025)
 
Лукашенко вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпинем

"Пул первого": Лукашенко вылетел в Китай для проведения переговоров с Си Цзиньпинем

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МИНСК, 2 июн - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Китай, где будет находиться с визитом со 2 по 4 июня, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
"В Пекине пройдет традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с председателем КНР. Сначала в формате "один на один", а затем в неформальной обстановке Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, как планируется, обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив", - говорится в сообщении.
В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества. Программой визита запланирован и ряд других переговоров и встреч, говорится в сообщении.
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ПолитикаКИТАЙБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоСи Цзиньпин
 
 
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