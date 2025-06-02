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Лукашенко вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпинем

Лукашенко вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпинем - 02.06.2025, ПРАЙМ

Лукашенко вылетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпинем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Китай, где будет находиться с визитом со 2 по 4 июня, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем,... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T09:09+0300

2025-06-02T09:09+0300

2025-06-02T09:11+0300

политика

китай

белоруссия

александр лукашенко

си цзиньпин

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МИНСК, 2 июн - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Китай, где будет находиться с визитом со 2 по 4 июня, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого"."В Пекине пройдет традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с председателем КНР. Сначала в формате "один на один", а затем в неформальной обстановке Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, как планируется, обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив", - говорится в сообщении.В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества. Программой визита запланирован и ряд других переговоров и встреч, говорится в сообщении.

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китай

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китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин