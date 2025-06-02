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Медь дорожает после новых заявлений Трампа по торговой политике США

Медь дорожает после новых заявлений Трампа по торговой политике США - 02.06.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает после новых заявлений Трампа по торговой политике США

Стоимость меди увеличивается более чем на 4% после новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно импортных пошлин страны, свидетельствуют данные... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T09:54+0300

2025-06-02T09:54+0300

2025-06-02T09:54+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается более чем на 4% после новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно импортных пошлин страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.41 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 4,23%, до 4,8745 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,73%, до 9 498 долларов, стоимость алюминия - на 0,27%, до 2 444 доллара, цинка - на 2,07%, до 2 620 долларов. Рынки обратили внимание на новости относительно торговой политики США. В субботу Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США с 25% до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Внешнеторговый суд США в минувшую среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнял телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Однако уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов. В понедельник биржи Китая закрыты в связи с выходным днем, снижение спроса со стороны местных инвесторов может оказывать сдерживающее влияние на динамику котировок меди.

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медь, рынок, торги, сша, дональд трамп