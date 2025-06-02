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У Мединского состоятся "некие контакты" в Стамбуле, сообщил источник - 02.06.2025, ПРАЙМ
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У Мединского состоятся "некие контакты" в Стамбуле, сообщил источник
У Мединского состоятся "некие контакты" в Стамбуле, сообщил источник - 02.06.2025, ПРАЙМ
У Мединского состоятся "некие контакты" в Стамбуле, сообщил источник
Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, проведет "некоторые контакты" на полях на полях переговоров с представителями Украины в Стамбуле,... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T12:02+0300
2025-06-02T12:26+0300
политика
россия
турция
украина
владимир мединский
мид
переговоры
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, проведет "некоторые контакты" на полях на полях переговоров с представителями Украины в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет во дворце Чираган в Стамбуле. В переговорах также примут участие главы турецкого МИД и разведывательного ведомства — Хакан Фидан и Ибрагим Калын. Старт встречи был запланирован на 13:00 по московскому времени."Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле", - сообщил источник.Помимо этого, источник сообщил, что российская делегация может сделать заявление по окончании встречи с украинской стороной."Предположительно, после переговоров", - сообщил источник агентства, отвечая на вопрос о том, возможно ли заявление российских представителей в Стамбуле.При этом источник отметил, что заявления российской стороны до начала переговоров с Украиной маловероятны.В понедельник в турецкой столице состоится второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Российская сторона прибыла в Стамбул накануне вечером. В состав делегации от РФ вошли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что Москва готова в ходе встречи передать украинской стороне проект меморандума по урегулированию конфликта. Аналогичную позицию озвучил постпред РФ при ООН Василий Небензя, уточнив, что стороны могут обменяться документами, отражающими их подходы к дальнейшему диалогу.Президент России Владимир Путин ранее предложил Киеву вернуться к прямым переговорам без предварительных условий. Инициатива предусматривала встречу 15 мая в Стамбуле. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия ставила целью диалога устранение причин конфликта и защиту российских интересов. Российская делегация прибыла в Турцию 15 мая, однако первая встреча между сторонами состоялась только на следующий день. Переговоры длились около двух часов. Владимир Мединский заявил, что по итогам обсуждений Москва и Киев договорились представить собственные подходы к возможному прекращению огня. Он также подтвердил, что Россия остается открытой к продолжению переговорного процесса.
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россия, турция, украина, владимир мединский, мид, переговоры
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Мединский, МИД, переговоры
12:02 02.06.2025 (обновлено: 12:26 02.06.2025)
 
У Мединского состоятся "некие контакты" в Стамбуле, сообщил источник

Мединский проведет "некие контакты" на полях переговоров РФ и Украины, сообщил источник

© POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
© POOL
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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, проведет "некоторые контакты" на полях на полях переговоров с представителями Украины в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости.
Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет во дворце Чираган в Стамбуле. В переговорах также примут участие главы турецкого МИД и разведывательного ведомства — Хакан Фидан и Ибрагим Калын. Старт встречи был запланирован на 13:00 по московскому времени.
"Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле", - сообщил источник.
Помимо этого, источник сообщил, что российская делегация может сделать заявление по окончании встречи с украинской стороной.
"Предположительно, после переговоров", - сообщил источник агентства, отвечая на вопрос о том, возможно ли заявление российских представителей в Стамбуле.
При этом источник отметил, что заявления российской стороны до начала переговоров с Украиной маловероятны.
В понедельник в турецкой столице состоится второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Российская сторона прибыла в Стамбул накануне вечером. В состав делегации от РФ вошли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что Москва готова в ходе встречи передать украинской стороне проект меморандума по урегулированию конфликта. Аналогичную позицию озвучил постпред РФ при ООН Василий Небензя, уточнив, что стороны могут обменяться документами, отражающими их подходы к дальнейшему диалогу.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Киеву вернуться к прямым переговорам без предварительных условий. Инициатива предусматривала встречу 15 мая в Стамбуле. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия ставила целью диалога устранение причин конфликта и защиту российских интересов. Российская делегация прибыла в Турцию 15 мая, однако первая встреча между сторонами состоялась только на следующий день. Переговоры длились около двух часов. Владимир Мединский заявил, что по итогам обсуждений Москва и Киев договорились представить собственные подходы к возможному прекращению огня. Он также подтвердил, что Россия остается открытой к продолжению переговорного процесса.
Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Информации о продолжительности российско-украинских переговоров пока нет
11:57
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯУКРАИНАВладимир МединскийМИДпереговоры
 
 
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