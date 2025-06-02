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У Мединского состоятся "некие контакты" в Стамбуле, сообщил источник

У Мединского состоятся "некие контакты" в Стамбуле, сообщил источник - 02.06.2025, ПРАЙМ

У Мединского состоятся "некие контакты" в Стамбуле, сообщил источник

Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, проведет "некоторые контакты" на полях на полях переговоров с представителями Украины в Стамбуле,... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T12:02+0300

2025-06-02T12:02+0300

2025-06-02T12:26+0300

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СТАМБУЛ, 2 июн - ПРАЙМ. Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, проведет "некоторые контакты" на полях на полях переговоров с представителями Украины в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет во дворце Чираган в Стамбуле. В переговорах также примут участие главы турецкого МИД и разведывательного ведомства — Хакан Фидан и Ибрагим Калын. Старт встречи был запланирован на 13:00 по московскому времени."Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле", - сообщил источник.Помимо этого, источник сообщил, что российская делегация может сделать заявление по окончании встречи с украинской стороной."Предположительно, после переговоров", - сообщил источник агентства, отвечая на вопрос о том, возможно ли заявление российских представителей в Стамбуле.При этом источник отметил, что заявления российской стороны до начала переговоров с Украиной маловероятны.В понедельник в турецкой столице состоится второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Российская сторона прибыла в Стамбул накануне вечером. В состав делегации от РФ вошли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что Москва готова в ходе встречи передать украинской стороне проект меморандума по урегулированию конфликта. Аналогичную позицию озвучил постпред РФ при ООН Василий Небензя, уточнив, что стороны могут обменяться документами, отражающими их подходы к дальнейшему диалогу.Президент России Владимир Путин ранее предложил Киеву вернуться к прямым переговорам без предварительных условий. Инициатива предусматривала встречу 15 мая в Стамбуле. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия ставила целью диалога устранение причин конфликта и защиту российских интересов. Российская делегация прибыла в Турцию 15 мая, однако первая встреча между сторонами состоялась только на следующий день. Переговоры длились около двух часов. Владимир Мединский заявил, что по итогам обсуждений Москва и Киев договорились представить собственные подходы к возможному прекращению огня. Он также подтвердил, что Россия остается открытой к продолжению переговорного процесса.

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россия, турция, украина, владимир мединский, мид, переговоры