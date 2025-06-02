https://1prime.ru/20250602/medinskiy-858136352.html
Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров
Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров - 02.06.2025, ПРАЙМ
Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров
Помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T17:26+0300
2025-06-02T17:26+0300
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МОСКВАЮ 2 июн - ПРАЙМ. Помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с представителями Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник РИА Новости сообщал, что представители российской делегации могут сделать заявление после второго раунда российско-украинских переговоров в Турции.В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.МЕДИНСКИЙ: УКРАИНСКАЯ СТОРОНА ВЗЯЛА НА ИЗУЧЕНИЕ МЕМОРАНДУМ РФМЕМОРАНДУМ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ НА УКРАИНЕ ПОДРОБНЫЙ И ПРОРАБОТАННЫЙ - МЕДИНСКИЙМЕДИНСКИЙ: НА ПЕРЕГОВОРАХ РЕШЕНО НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
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россия, владимир мединский, стамбул, украина, переговоры, сми
Политика, РОССИЯ, Владимир Мединский, Стамбул, УКРАИНА, переговоры, СМИ
Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров
Глава российской делегации Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров
МОСКВАЮ 2 июн - ПРАЙМ. Помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с представителями Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что представители российской делегации могут сделать заявление после второго раунда российско-украинских переговоров в Турции.
В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.
МЕДИНСКИЙ: УКРАИНСКАЯ СТОРОНА ВЗЯЛА НА ИЗУЧЕНИЕ МЕМОРАНДУМ РФ
МЕМОРАНДУМ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ НА УКРАИНЕ ПОДРОБНЫЙ И ПРОРАБОТАННЫЙ - МЕДИНСКИЙ
МЕДИНСКИЙ: НА ПЕРЕГОВОРАХ РЕШЕНО НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины