https://1prime.ru/20250602/medinskiy-858136352.html

Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров

Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров - 02.06.2025, ПРАЙМ

Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров

Помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T17:26+0300

2025-06-02T17:26+0300

2025-06-02T17:28+0300

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МОСКВАЮ 2 июн - ПРАЙМ. Помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с представителями Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник РИА Новости сообщал, что представители российской делегации могут сделать заявление после второго раунда российско-украинских переговоров в Турции.В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.МЕДИНСКИЙ: УКРАИНСКАЯ СТОРОНА ВЗЯЛА НА ИЗУЧЕНИЕ МЕМОРАНДУМ РФМЕМОРАНДУМ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ НА УКРАИНЕ ПОДРОБНЫЙ И ПРОРАБОТАННЫЙ - МЕДИНСКИЙМЕДИНСКИЙ: НА ПЕРЕГОВОРАХ РЕШЕНО НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

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россия, владимир мединский, стамбул, украина, переговоры, сми