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Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров
Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров - 02.06.2025, ПРАЙМ
Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров
Помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T17:26+0300
2025-06-02T17:28+0300
политика
россия
владимир мединский
стамбул
украина
переговоры
сми
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МОСКВАЮ 2 июн - ПРАЙМ. Помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с представителями Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник РИА Новости сообщал, что представители российской делегации могут сделать заявление после второго раунда российско-украинских переговоров в Турции.В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.МЕДИНСКИЙ: УКРАИНСКАЯ СТОРОНА ВЗЯЛА НА ИЗУЧЕНИЕ МЕМОРАНДУМ РФМЕМОРАНДУМ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ НА УКРАИНЕ ПОДРОБНЫЙ И ПРОРАБОТАННЫЙ - МЕДИНСКИЙМЕДИНСКИЙ: НА ПЕРЕГОВОРАХ РЕШЕНО НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
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россия, владимир мединский, стамбул, украина, переговоры, сми
Политика, РОССИЯ, Владимир Мединский, Стамбул, УКРАИНА, переговоры, СМИ
17:26 02.06.2025 (обновлено: 17:28 02.06.2025)
 
Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров

Глава российской делегации Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВАЮ 2 июн - ПРАЙМ. Помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с представителями Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что представители российской делегации могут сделать заявление после второго раунда российско-украинских переговоров в Турции.
В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.
МЕДИНСКИЙ: УКРАИНСКАЯ СТОРОНА ВЗЯЛА НА ИЗУЧЕНИЕ МЕМОРАНДУМ РФ
МЕМОРАНДУМ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ НА УКРАИНЕ ПОДРОБНЫЙ И ПРОРАБОТАННЫЙ - МЕДИНСКИЙ
МЕДИНСКИЙ: НА ПЕРЕГОВОРАХ РЕШЕНО НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
В Стамбуле завершились переговоры России и Украины
16:00
 
ПолитикаРОССИЯВладимир МединскийСтамбулУКРАИНАпереговорыСМИ
 
 
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