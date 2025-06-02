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Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий
Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий - 02.06.2025, ПРАЙМ
Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий
Киевский режим, говоря о многочисленных "похищенных детях", использует примитивные и грязные рекламные технологии, заявил помощник президента РФ Владимир... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T20:39+0300
2025-06-02T20:39+0300
политика
владимир мединский
украина
дети
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Киевский режим, говоря о многочисленных "похищенных детях", использует примитивные и грязные рекламные технологии, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле. В понедельник Мединский сообщил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев". "Украина на протяжении последних трех лет постоянно устраивает глобальное мировое шоу под названием "русские украли наших детей". Что происходит на самом деле? На самом деле, конечно, когда идут боевые действия, и дети попадают в зону боевых действий, семьи разделяются, происходит перемещение детей: кого-то вывозят из-под обстрела - как на нашу территорию, так и на украинскую территорию. Каковы реальные цифры на самом деле? Вот эти все сотни тысяч придуманы только с одной целью: чтобы произвести впечатление, как я сказал, на сердобольных бездетных европейских жительниц, потому что это закон рекламы, а здесь используются самые примитивные, грязные рекламные технологии, хорошо известные специалистам", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 1".
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владимир мединский, украина, дети
Политика, Владимир Мединский, УКРАИНА, дети
20:39 02.06.2025
 
Мединский обвинил Киев в использовании грязных рекламных технологий

Мединский: Киев использует примитивные и грязные рекламные технологии

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Киевский режим, говоря о многочисленных "похищенных детях", использует примитивные и грязные рекламные технологии, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле.
В понедельник Мединский сообщил, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами. Он подчеркнул, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев".
"Украина на протяжении последних трех лет постоянно устраивает глобальное мировое шоу под названием "русские украли наших детей". Что происходит на самом деле? На самом деле, конечно, когда идут боевые действия, и дети попадают в зону боевых действий, семьи разделяются, происходит перемещение детей: кого-то вывозят из-под обстрела - как на нашу территорию, так и на украинскую территорию. Каковы реальные цифры на самом деле? Вот эти все сотни тысяч придуманы только с одной целью: чтобы произвести впечатление, как я сказал, на сердобольных бездетных европейских жительниц, потому что это закон рекламы, а здесь используются самые примитивные, грязные рекламные технологии, хорошо известные специалистам", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 1".
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
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ПолитикаВладимир МединскийУКРАИНАдети
 
 
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