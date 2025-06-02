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Киев в течение недели изучит представленный РФ меморандум, сообщил Умеров - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Киев в течение недели изучит представленный РФ меморандум, сообщил Умеров
Киев в течение недели изучит представленный РФ меморандум, сообщил Умеров - 02.06.2025, ПРАЙМ
Киев в течение недели изучит представленный РФ меморандум, сообщил Умеров
Киев в течение недели изучит представленный делегацией РФ в Стамбуле меморандум об урегулировании конфликта, заявил глава украинского министерства обороны... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T17:21+0300
2025-06-02T17:21+0300
политика
украина
россия
стамбул
переговоры
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МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Киев в течение недели изучит представленный делегацией РФ в Стамбуле меморандум об урегулировании конфликта, заявил глава украинского министерства обороны Рустем Умеров. Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник. "Во время сегодняшней дискуссии россияне передали свой документ нашей делегации, наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги", - отметил Умеров в ходе пресс-конференции. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
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украина, россия, стамбул, переговоры
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Стамбул, переговоры
17:21 02.06.2025
 
Киев в течение недели изучит представленный РФ меморандум, сообщил Умеров

Умеров: Киев в течение недели изучит меморандум, представленный российской делегацией

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Киев в течение недели изучит представленный делегацией РФ в Стамбуле меморандум об урегулировании конфликта, заявил глава украинского министерства обороны Рустем Умеров.
Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. Переговоры шли больше часа, делегации разговаривали на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник.
"Во время сегодняшней дискуссии россияне передали свой документ нашей делегации, наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги", - отметил Умеров в ходе пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Рустем Умеров во время второго раунда переговоров между делегациями России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Украинская делегация покинула место проведения второго раунда переговоров
17:10
 
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