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НАТО и репарации. FT опубликовала полную версию меморандума Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
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НАТО и репарации. FT опубликовала полную версию меморандума Украины
НАТО и репарации. FT опубликовала полную версию меморандума Украины - 02.06.2025, ПРАЙМ
НАТО и репарации. FT опубликовала полную версию меморандума Украины
Британская газета Financial Times представила на своих страницах полный текст украинского меморандума об урегулировании конфликта с Российской Федерацией. Как... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T17:39+0300
2025-06-02T17:42+0300
политика
украина
урегулирование
конфликт на украине
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МОСКВА, 2 июня - ПРАЙМ. Британская газета Financial Times представила на своих страницах полный текст украинского меморандума об урегулировании конфликта с Российской Федерацией. Как следует из документа, Украина намерена практически полностью игнорировать требования России.Согласно украинскому меморандуму, стороны смогут начать обсуждать признание за Россией новых территорий лишь после полного и безоговорочного прекращения огня, которое должно продлиться не менее 30 дней с последующей возможностью продления и контролем со стороны Соединенных Штатов.Также документ сдержит требование о возвращении депортированных граждан, освобождении заложников и обмене пленных по формуле "всех на всех".При этом переговоры, по условиям Киева, должны проводиться при участии международного сообщества, которое, ко всему прочему, должно предоставить Украине гарантии безопасности.В то же время Украина хочет оставить за собой право на вступление и в НАТО, и в Евросоюз, иметь неограниченное число военных и размещать на своей территории сколько угодно воинских подразделений из дружественных государств.Антироссийские санкции, согласно документу, могут сниматься поэтапно, но могут быть автоматически возвращены, если Россия допустит нарушение. А замороженные на Западе российские активы, по сути, должны пойти выплату репараций, то есть на восстановление Украины.Вместе с тем в меморандуме указывается, что важнейшие вопросы мирного урегулирования конфликта должны обсуждаться лидерами двух государств.
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украина, урегулирование, конфликт на украине
Политика, УКРАИНА, урегулирование, Конфликт на Украине
17:39 02.06.2025 (обновлено: 17:42 02.06.2025)
 
НАТО и репарации. FT опубликовала полную версию меморандума Украины

Financial Times представила полную версию украинского меморандума

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 2 июня - ПРАЙМ. Британская газета Financial Times представила на своих страницах полный текст украинского меморандума об урегулировании конфликта с Российской Федерацией. Как следует из документа, Украина намерена практически полностью игнорировать требования России.
Согласно украинскому меморандуму, стороны смогут начать обсуждать признание за Россией новых территорий лишь после полного и безоговорочного прекращения огня, которое должно продлиться не менее 30 дней с последующей возможностью продления и контролем со стороны Соединенных Штатов.
Также документ сдержит требование о возвращении депортированных граждан, освобождении заложников и обмене пленных по формуле "всех на всех".
При этом переговоры, по условиям Киева, должны проводиться при участии международного сообщества, которое, ко всему прочему, должно предоставить Украине гарантии безопасности.
Министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Киев в течение недели изучит представленный РФ меморандум, сообщил Умеров
17:21
В то же время Украина хочет оставить за собой право на вступление и в НАТО, и в Евросоюз, иметь неограниченное число военных и размещать на своей территории сколько угодно воинских подразделений из дружественных государств.
Антироссийские санкции, согласно документу, могут сниматься поэтапно, но могут быть автоматически возвращены, если Россия допустит нарушение. А замороженные на Западе российские активы, по сути, должны пойти выплату репараций, то есть на восстановление Украины.
Вместе с тем в меморандуме указывается, что важнейшие вопросы мирного урегулирования конфликта должны обсуждаться лидерами двух государств.
 
ПолитикаУКРАИНАурегулированиеКонфликт на Украине
 
 
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